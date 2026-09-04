Madrid blindará el Gran Premio de Fórmula 1 con 1.500 agentes diarios, controles y drones

Madrid se prepara para afrontar uno de los mayores dispositivos de seguridad de los últimos años con motivo del inminente Gran Premio de Fórmula 1. No llegará al nivel del ingente despliegue realizado con motivo de la visita del Papa a la capital en junio, pero tendrá también su enjundia. Hasta 1.500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplegarán cada día durante la celebración de la prueba, del 11 y el 13 de septiembre, en el nuevo circuito madrileño.

El operativo ha quedado definitivamente perfilado este viernes durante una reunión de coordinación celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, en la que han participado representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios de emergencias, organismos de transporte y responsables de las principales infraestructuras implicadas.

La seguridad del evento plantea un reto añadido al tratarse de la primera edición del denominado Madring Fórmula 1. El trazado, de carácter semiurbano, está dividido en dos grandes zonas separadas por la carretera M-11, cada una con accesos y rutas propias, lo que obliga a diseñar dispositivos diferenciados de entrada, evacuación y movilidad.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha presidido la reunión de coordinación acompañado por el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos. Martín ha agradecido el trabajo realizado durante los últimos meses por los distintos organismos implicados y ha mostrado su confianza en el éxito del operativo, apoyándose en la experiencia de las fuerzas de seguridad en la gestión de grandes acontecimientos celebrados en la región.

Más de 1.300 policías nacionales cada día

La Policía Nacional asumirá el grueso del dispositivo, con más de 1.300 agentes desplegados diariamente durante las tres jornadas. Los efectivos procederán principalmente de unidades de la Dirección General de la Policía, aunque también participarán agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Su misión será garantizar la seguridad ciudadana tanto en el exterior del recinto como en determinadas zonas interiores, con especial atención a la prevención de delitos y a la vigilancia de las grandes concentraciones de público.

La Guardia Civil movilizará, por su parte, una media diaria superior a los 150 efectivos. Su despliegue se concentrará especialmente en el entorno del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, situado cerca del circuito, donde reforzará la seguridad de la terminal ejecutiva. También intervendrá la Agrupación de Tráfico, con patrullas móviles y labores de coordinación de los accesos por las carreteras M-40 y M-11 junto a la Policía Municipal de Madrid.

Plan especial de tráfico y vigilancia de posibles amenazas

La elevada afluencia de espectadores prevista durante el fin de semana llevará aparejada una importante afectación a la movilidad en Madrid. Por este motivo, la Dirección Provincial de Tráfico ha diseñado un plan específico para los tres días de competición. Durante el Gran Premio funcionará además un centro de coordinación que contará con una mesa específica de inteligencia destinada al análisis y seguimiento de posibles amenazas.

El espacio aéreo sobre el entorno del circuito también estará sometido a restricciones. Para gestionar la vigilancia se ha creado una célula de coordinación en la que participarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ejército del Aire, ENAIRE y AENA. El dispositivo contará asimismo con equipos de drones y sistemas antidrones, además de helicópteros preparados para intervenir durante el desarrollo de la prueba.