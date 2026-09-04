Felipe VI, Leonor y Sofía asistirán al nuevo Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid

Felipe VI, acompañado por la princesa Leonor y la infanta Sofía, asistirá el próximo domingo 13 de septiembre al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, según han informado fuentes de la Casa del Rey. La cita supondrá el regreso de la máxima competición del automovilismo a la capital décadas después de su última presencia y estrenará el nuevo circuito semiurbano construido en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas.

Será además la primera ocasión en la que el rey presencie en directo una carrera de Fórmula 1, en un gesto de respaldo institucional a uno de los grandes acontecimientos deportivos que acogerá Madrid este año. Junto al monarca estarán sus dos hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

La presencia de Felipe VI en una competición automovilística sí cuenta con un precedente reciente. El pasado 21 de marzo acudió al circuito Madrid Jarama-RACE para presenciar el primer e-Prix de Fórmula E celebrado en Madrid. Durante aquella visita, además de seguir la carrera de monoplazas eléctricos, recorrió los garajes de las escuderías y otras zonas del circuito.

El rey y sus hijas acudirán a la jornada principal del Gran Premio, que se disputará el domingo, aunque la actividad arrancará el viernes con los entrenamientos libres y continuará el sábado con la sesión de clasificación que decidirá la parrilla de salida.

La carrera contará además con la presencia de los dos pilotos españoles de la parrilla, Fernando Alonso, al volante de Aston Martin, y Carlos Sainz, con Williams, dos de los principales reclamos para el público madrileño.

El nuevo trazado, de 5,4 kilómetros, cuenta con 22 curvas y combina tramos de vía pública con secciones permanentes de nueva construcción. Uno de sus puntos más destacados será 'La Monumental', la curva número 12, de más de 550 metros de longitud y con un peralte del 24%, lo que la convierte en la curva peraltada más larga del campeonato.

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La organización espera que hasta 345.000 aficionados pasen por el recinto durante los tres días del Gran Premio, una cita que devolverá la Fórmula 1 a Madrid y que aspira a convertirse en uno de los grandes escaparates internacionales de la capital.