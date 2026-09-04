La falta de acierto condena al Real Madrid en La Cartuja y cae en la primera gran prueba de la temporada

Afrontaba el Real Madrid de José Mourinho el primer gran examen de la temporada. Una visita al Real Betis que se le viene atragantando al conjunto blanco en las últimas temporadas. Continúa en crecimiento, pese a la derrota, el equipo del técnico portugués, que firmó una primera mitad a la que tan solo le faltó el gol. La ineficacia de los suyos le condenó en un partido que ni tan siquiera el bendecido Espí pudo remediar (1-0). Valles emergió como héroe local, parando un penalti en el descuento y frustrando al conjunto blanco, que reclamó la repetición del mismo.

Un Madrid al ritmo de Güler

Arrancó la batalla entre dos viejos conocidos como Mourinho y Pellegrini con una circunstancia difícil de creer para los tiempos que corren. Buena parte de los balones en La Cartuja no contaban con la presión adecuada tal y como manifestaron los protagonistas de ambos equipos en los primeros compases de partido. Se reservó de forma sorprendente el técnico portugués a Bernardo Silva, que no podrá ser de la partida el próximo martes ante el Inter por una sanción, y a Diomande, que presumiblemente deberá ser titular en dicho compromiso de los blancos. Ya con Cucurella en el once titular, lugar que difícilmente abandonará, y repitiendo la pareja de centrales más utilizada hasta la fecha se presentó el conjunto blanco al partido de mayor exigencia en este inicio de temporada.

No le importó demasiado al Real Madrid el asunto de los balones, que protagonizó unos primeros quince minutos francamente buenos. Llegó incluso a acumular dos buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Primero fue Huijsen, que remató un centro preciso de Güler tras una jugada a balón parado. Se encontró con la figura de Valles para evitar el primer tanto del equipo que este viernes vistió de rosa. Después, fue Vinicius el que pudo marcar tras recibir un nuevo pase de Güler. El brasileño envió la pelota al palo de la potería verdiblanca después de un remate muy forzado con la pierna izquierda.

Todo en clave Real Madrid pasaba por las botas del turco. El ‘15’ fue protagonista en todas las acciones de peligro del conjunto blanco durante la primera mitad. El joven mediapunta sigue ganando enteros para permanecer en un once titular donde todas y cada una de las plazas están cotizadas. Mejoró su puesta en escena el Real Betis, que se refugió en la pelota tras un arranque complicado. Los Antony, Fornals, Isco y compañía equilibraron el partido antes de afrontar los últimos minutos de la primera mitad. Fue entonces cuando consiguió recuperarse el equipo de Mourinho, que mereció marcharse al descanso con ventaja y volvió a protagonizar sus mejores minutos en la recta final. Mbappé erró una doble ocasión en el área bética de las que no se le suelen escapar al francés. Después, Bellingham se topó con Valles, que despejó el cabezazo del inglés. En última instancia, Huijsen, en una jugada muy parecida a la de Bellingham, cabeceó al larguero un nuevo centro de Güler.

Parrot da la victoria al Betis

No cambió la tónica de lo visto en la primera mitad a la salida de vestuarios. El Madrid saltó mandón, llevando la iniciativa y buscando siempre a un inspirado Güler. Tampoco faltó la presión característica de esta primera parte de la temporada por parte el equipo de Mourinho. Buscaba salida el equipo bético por medio de un Fornals que estuvo desaparecido, tampoco encontró alivio a través de Isco. El ritmo de partido, entonces, decreció y Mourinho agitó la coctelera en busca de una reacción de los suyos. Un triple cambio que se llevó por delante a Güler, el que venía siendo el mejor futbolista del conjunto madridista hasta el momento, pero sobre el que se había reclamado una segunda tarjeta amarilla solo unos minutos atrás.

Regaló Huijsen una nueva oportunidad a Kylian Mbappé tras un balón al hueco digno de los jugadores con mejor pie de la plantilla. El zaguero está respondiendo a la confianza de Mourinho con su mejor nivel desde que llegara al Real Madrid hace poco más de un año. El central español fue uno de los pocos capaces de mantener la imagen ofrecida en la primera mitad. Los de Mourinho empezaron a acusar la fatiga y el calor propio de una ciudad como Sevilla a finales de verano.

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El Real Betis no perdió la cara al encuentro y encontró la mejor de las recompensas llegado el minuto 80. Parrott aprovechó el rechace de Courtois en un córner para introducir la pelota en la portería de los blancos. Un tanto de oro para los béticos tras recibir un severo correctivo ante el Levante hace tan solo unos días. Le sonrió la suerte en todo momento a los de Pellegrini, incluso cuando el Madrid celebraba el tanto del empate tras una chilena prodigiosa de Espí. Aún le quedaba una última bala que jugar al equipo de Mourinho, después que Vinicius forzara un penalti en el descuento del partido. Se encontró Mbappé con un Valles espectacular, que logró adivinar la dirección de la pelota. Reclamaron los blancos la repetición del lanzamiento, pero desde la sala VOR no fue considerado. Desde 2021 no conseguía ganar el conjunto madridista al Real Betis a domicilio. Un partido que el Real Madrid debía ganar si quiere permanecer en la pelea por LaLiga hasta el final. El martes, ante el Inter, los de Mourinho afrontarán una nueva prueba de fuego, esta vez sin margen de error.