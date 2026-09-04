Cervantes vuelve al presente con Els Joglars y 'El retablo de las maravillas' en la era de la inteligencia artificial

Cuatro siglos después de que Miguel de Cervantes retratara en El retablo de las maravillas a una sociedad atrapada por el miedo al rechazo y la necesidad de aparentar, Els Joglars recupera la vigencia de esta sátira clásica para trasladarla al contexto actual de la inteligencia artificial, el teléfono móvil y la hiperconectividad. La compañía inaugura la temporada del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con El retablo de las maravillas. Variaciones contemporáneas sobre un tema de Cervantes, un montaje dirigido por Albert Boadella y con dramaturgia compartida junto a Ramon Fontserè, que podrá verse en la Sala Guirau hasta el 27 de septiembre.

La propuesta coincide con una fecha especialmente significativa para la formación: Els Joglars celebra en 2026 su 65 aniversario, un hito que la convierte en la compañía teatral privada en activo más longeva de Europa. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado 42 producciones teatrales y ha construido una identidad artística marcada por la sátira, la observación crítica de la realidad y la búsqueda de nuevas formas de expresión escénica.

El regreso de Albert Boadella a la dirección añade un especial valor simbólico al montaje. Fundador histórico de Els Joglars, permaneció al frente de la compañía durante más de medio siglo, hasta ceder la dirección a Ramon Fontserè en 2012. Su vuelta para firmar esta nueva versión convierte la producción en una celebración de la historia del grupo y, al mismo tiempo, en una oportunidad para recuperar un texto del Siglo de Oro cuya reflexión sigue plenamente vigente.

Ramón Fontserè durante la representación de El retablo de las maravillas, de Els Joglars / FGCCV

La obra parte de una idea central de Boadella: aunque la tecnología y los avances científicos han transformado la vida cotidiana, los impulsos esenciales del ser humano apenas han cambiado. El retablo de las maravillas refleja así mecanismos como la presión social, la necesidad de pertenecer y el miedo a cuestionar una opinión dominante. La nueva versión del montaje, estrenado originalmente en 2004, incorpora una nueva escenografía y una mirada renovada sobre el texto de Cervantes sin alterar la esencia de su planteamiento.

Cervantes, la mentira compartida y la presión del grupo

Publicado en 1615, el entremés El retablo de las maravillas narra la llegada de dos embaucadores a un pueblo con un supuesto espectáculo mágico que solo pueden ver quienes cumplen determinados requisitos sociales. La estafa funciona porque quienes no contemplan las maravillas temen quedar señalados y prefieren fingir antes que reconocer la realidad.

Cervantes construye una sátira sobre las apariencias y sobre la capacidad de una comunidad para sostener una ficción colectiva cuando la verdad amenaza su identidad o prestigio. Els Joglars traslada ese mecanismo al presente, donde la exposición pública y la rapidez con la que circulan las opiniones pueden reforzar esa presión social.

Del miedo a la exclusión a la era digital

La adaptación se centra en el temor a quedar fuera del grupo: una mentira colectiva no solo se mantiene por quienes la crean, sino también por quienes la aceptan para evitar sus consecuencias. En una sociedad marcada por la comunicación permanente, las herramientas cambian, pero permanecen la necesidad de reconocimiento, el deseo de pertenencia y el miedo al rechazo. Las redes sociales amplifican estos fenómenos al facilitar tanto la difusión de información como la propagación de discursos falsos o simplificados.

Escena de 'El retablo de las maravillas', de Els Joglars / FGCCV

La sátira de Els Joglars no se dirige a la tecnología en sí, sino a la forma en que las personas se relacionan con ella y a la facilidad con la que una narrativa compartida puede adquirir apariencia de verdad.

El montaje mantiene la esencia de la dramaturgia de Boadella mediante una estructura de pequeñas piezas que, con un lenguaje escénico actual, exploran la realidad desde la tradición cultural española. La propuesta conecta el legado de Cervantes con los debates del presente combinando humor, crítica y observación de los comportamientos sociales. El reparto está integrado por Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Javier Villena, Bruno López-Linares, Rafa Blanca y Pep Muñoz, en una producción coproducida por Els Joglars y el Teatro Cervantes de Málaga. Las entradas se pueden adquirir en este enlace a partir de 22 euros la unidad.

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Una exposición repasa los 65 años de Els Joglars

La celebración del aniversario se completa con la exposición Joglars 65 (1961-2026), una muestra dedicada a repasar la trayectoria profesional de la compañía y sus principales producciones teatrales. Instalada en el pasaje del teatro, reúne 36 paneles expositivos con materiales gráficos, textos explicativos y recursos audiovisuales que recorren las 42 producciones realizadas por Els Joglars. El público podrá visitarla gratuitamente de martes a domingo, en horario de 10:00 a 20:00 horas.