Carla Toscano deja su acta de concejal por “motivos personales” y aboca a otro relevo en Vox

Continúan los cambios de silla en la oposición madrileña. Apenas un día después de conocerse el relevo de Enma López en la dirección del Grupo Municipal Socialista, Javier Ortega Smith ha confirmado este viernes que Carla Toscano dejará su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid por “motivos absolutamente personales”, después de permanecer durante un largo periodo de baja médica.

El hasta hace poco portavoz municipal de Vox y ahora concejal no adscrito ha asegurado que solo puede tener “palabras de agradecimiento y de cariño” hacia quien fuera su número dos en la candidatura a las elecciones municipales de 2023. Ortega Smith la ha definido como una “magnífica concejal”, además de una mujer “valiente” y de “convicciones” firmes. “Allá donde esté y donde decida estar en el futuro, hará siempre un papel valiente, brillante y de convicciones”, ha asegurado.

Después del anuncio, la propia Toscano ha explicado su decisión en X con un mensaje titulado “Dimito por segunda vez. Y última”, en el que amplía los motivos de su marcha. La exedil sostiene que cierra su etapa en la política institucional después de un periodo marcado por el deterioro de su salud, pero también por un creciente distanciamiento con la dirección y la línea política de Vox.

Toscano recuerda que ya había planteado abandonar el Ayuntamiento anteriormente y reivindica haber antepuesto sus convicciones al cargo. También vincula el desenlace a su apoyo a Ortega Smith durante la crisis municipal y a la posterior expulsión del partido. En su despedida asegura marcharse con la conciencia tranquila tras unos años que, afirma, le han ocasionado “daños personales y de salud”.

Toscano abandona así definitivamente el Palacio de Cibeles después de haber pasado en agosto a la condición de concejala no adscrita, al igual que Ortega Smith e Ignacio Ansaldo, tras hacerse efectiva su expulsión de Vox. Su marcha obligará ahora a cubrir la vacante con el siguiente candidato de la lista que Vox presentó a las elecciones municipales de 2023.

Ese puesto corresponde al piragüista Cristian Toro, campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, que ocupó el número seis de aquella candidatura. Si acepta recoger el acta, ha explicado Ortega Smith, tomará posesión como concejal y se incorporará al Grupo Municipal Vox.

Actualmente, el grupo está formado únicamente por Arantxa Cabello, que ejerce como portavoz, y Fernando Martínez Vidal, después de la salida de los tres ediles rebeldes. La llegada de Toro permitiría así a Vox recuperar un tercer concejal dentro de su grupo municipal en el Ayuntamiento, aunque la corporación seguiría contando con Ortega Smith y Ansaldo como concejales no adscritos.

Meses de guerra interna en Vox

La salida de Toscano se produce después de varios meses de guerra interna en Vox en el Ayuntamiento de Madrid. El conflicto estalló cuando la dirección nacional del partido decidió relevar a Javier Ortega Smith de la portavocía municipal y situar en su lugar a Arantxa Cabello, una decisión que el entonces portavoz se negó a acatar al considerar que correspondía a los propios concejales elegir a su representante.

Ortega Smith contó con el respaldo de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, mientras que Cabello y Fernando Martínez Vidal se alinearon con la dirección nacional. La pugna acabó dividiendo en dos al grupo municipal, con votaciones diferenciadas en los plenos, expedientes disciplinarios y la posterior expulsión de Ortega Smith, Toscano y Ansaldo de Vox.

Tras completarse los trámites, los tres pasaron a ser concejales no adscritos, mientras que el Grupo Municipal Vox quedó reducido a Cabello y Martínez Vidal. La renuncia de Toscano abre ahora la puerta a que su sustituto, Cristian Toro, se incorpore al grupo de Vox y permita a la formación recuperar un tercer edil en Cibeles.