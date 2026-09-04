Arte, fotografía y ciencia sin pagar entrada: 5 planes gratis para este fin de semana en Madrid

No hace falta convertir el fin de semana en una sucesión de entradas caras para encontrar un plan diferente en Madrid. Entrar de noche en el Museo del Prado, recorrer la casa en la que Lope de Vega vivió durante 25 años, reencontrarse con algunos de los grandes nombres de la música y el cine de los 90 o acercarse a la física cuántica en familia son algunas de las propuestas gratuitas para el fin de semana en la capital.

El Prado abre sus puertas cuando cae la noche

El Prado cambia de ritmo cuando cierran las visitas habituales. 'El Prado de noche' vuelve este sábado, 5 de septiembre, con apertura gratuita de 20.30 a 23.30 horas y acceso hasta completar aforo. Durante la velada permanecen abiertos distintos espacios expositivos y el recorrido incorpora propuestas musicales y experiencias multimedia.

Uno de los puntos centrales de la noche estará en el vestíbulo de Jerónimos, desde donde Radio 3 emitirá un programa especial en directo con periodistas y DJs de la emisora. El acceso se realizará por la Puerta de Jerónimos y la última entrada está prevista a las 23.00 horas.

MÁS INFORMACIÓN Evento: El Prado de noche Lugar: Museo del Prado Fecha: sábado, 5 de septiembre Horario: 20.30-23.30 horas Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Los años 90, antes de que todos aprendiéramos a posar para una pantalla

Mucho antes de Instagram, las estrellas ya conocían el valor de una pose. Jesús Ugalde convierte esa idea en ‘Nada Espontáneo. Una mirada a los 90’, una exposición formada por 21 retratos de figuras del cine y la música de aquella década que ocupa la fachada exterior de la Nave 15 de Matadero Madrid. Entre los fotografiados aparecen Alejandro Sanz, Amaia Montero, Andrés Calamaro, Manolo Tena, Martirio o Rossy de Palma.

Las imágenes atraviesan momentos concretos de la cultura popular de aquellos años: desde la primera sesión fotográfica de La Oreja de Van Gogh hasta la grabación de Sin documentos de Los Rodríguez o un instante del rodaje de Mujeres al borde de un ataque de nervios. La muestra puede visitarse con acceso libre y continúa abierta hasta octubre.

MÁS INFORMACIÓN Evento: Nada Espontáneo. Una mirada a los 90 Lugar: Fachada exterior de Nave 15, Matadero Madrid Fecha: 5 y 6 de septiembre Horario: en horario de apertura del centro Precio: acceso libre

Más de 70 fotografías para recuperar a Isabel Matoses

Durante cuatro décadas, buena parte del trabajo de Isabel Matoses (1930-1985) permaneció disperso, inédito o apartado de la circulación pública. La imagen recuperada reúne ahora más de 70 fotografías y permite recorrer prácticamente toda la producción de una creadora vinculada a la fotografía experimental española de la Transición.

Su trabajo se movió entre el documentalismo, el retrato, la fotografía callejera y la moda, pero también incorporó recursos del diseño, el grabado, el dibujo y el cine. El fin de semana tiene además un componente especial: el domingo 6 de septiembre es el último día de la exposición.

MÁS INFORMACIÓN Evento: Isabel Matoses. La imagen recuperada Lugar: Museo Lázaro Galdiano Fecha: 5 y 6 de septiembre Horario: 9.30-15.00 horas Precio: sin coste añadido al precio de la entrada al Museo

Entrar en la casa donde Lope de Vega escribió y vivió durante 25 años

En pleno Barrio de las Letras se conserva la vivienda que Lope de Vega compró en 1610 y habitó hasta su muerte, en 1635. La casa fue reconstruida décadas después para recuperar la distribución que tenía cuando vivía allí el dramaturgo y hoy permite pasar por estancias como su estudio, el oratorio y el pequeño huerto trasero al que él mismo llamaba “mi güertecillo”.

El interior mezcla mobiliario, obras de arte, enseres y ediciones vinculadas al escritor y a su época; algunos objetos pertenecieron realmente a Lope y pudieron recuperarse después de haber sido donados a un convento por una de sus hijas.

MÁS INFORMACIÓN Evento: Visita a la Casa Museo Lope de Vega Lugar: Casa Museo Lope de Vega Fecha: 5 y 6 de septiembre Horario: 10.00-18.00 horas; última visita a las 17.00 horas Precio: gratuito con reserva previa

Partículas imposibles y un cómic para entender la física cuántica

Una partícula capaz de estar en varios lugares al mismo tiempo o dos elementos conectados a distancia parecen argumentos de superhéroes, pero sirven para entrar en algunos de los principios de la física cuántica. Superpoderes cuánticos plantea el domingo 6 una visita-taller familiar alrededor de la exposición Revolución Cuántica, dirigida a adultos y niños de 6 a 12 años.

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Durante dos horas, pequeños y mayores exploran juntos algunos de estos fenómenos y terminan creando su propio cómic.