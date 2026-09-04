Almeida responsabiliza a Consumo de que sigan anunciándose pisos turísticos ilegales en torno a la F1

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este viernes al Ministerio de Consumo como responsable de que las plataformas sigan publicitando viviendas de uso turístico sin licencia, después de que el PSOE denunciara esta semana la existencia de anuncios en Airbnb en el entorno de Ifema con precios que superan los 10.000 euros durante el próximo Gran Premio de España de Fórmula 1.

“Si se pueden anunciar es porque el Ministerio no ha hecho sus deberes”, ha afirmado Almeida, que ha recordado que Consumo aseguró que, con la nueva normativa, las plataformas dejarían de comercializar viviendas turísticas ilegales. “Me gustaría preguntarle al Ministerio por qué ha fracasado y por qué aquel anuncio que hizo de que las comercializadoras ya no iban a poder anunciar viviendas turísticas de uso ilegal no se produce, sino que se siguen anunciando”, ha añadido.

La denuncia presentada por el portavoz socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo, fue registrada ante el Ayuntamiento el pasado miércoles. En ella se recogen anuncios de viviendas situadas en el entorno de Madring que utilizan su cercanía al circuito como reclamo para las fechas del 11 al 13 de septiembre. Según el escrito, algunos alojamientos superan ampliamente los 10.000 euros por tres noches y llegan en determinados casos a más de 17.000 euros.

Ejemplos de anuncios de vivindas cercanas a Madring en Airbnb. / Airbnb

Giraldo también sostiene que, tras contrastar esos alojamientos con el Geoportal municipal y los datos abiertos del Ayuntamiento, que ninguno figura en el listado de viviendas de uso turístico con licencia urbanística. La denuncia va más allá de los ejemplos aportados y afirma que no existe actualmente ninguna VUT autorizada en todo el entorno del circuito de Madring, por lo que pide al Consistorio que actúe “con la máxima celeridad y diligencia” para inspeccionar y clausurar las viviendas anunciadas y que tramite las correspondientes sanciones.

Ante estas acusaciones, Almeida ha defendido la actuación municipal y ha asegurado que Madrid es la ciudad española que más ha reducido tanto en porcentaje como en número absoluto las viviendas turísticas ilegales. Según el regidor popular, y atribuyendo el dato al Banco de España, la reducción supera el 40% desde la entrada en vigor del Plan Reside.

En esta línea, Almeida ha asegurado además que el Ayuntamiento actuará sobre las situaciones denunciadas en torno a la F1, aunque ha insistido en que las inspecciones no se circunscribirán al fin de semana del Gran Premio. “La preservación y el restablecimiento de la legalidad de las viviendas de uso turístico ilegales no nos importa solo con motivo de la Fórmula 1”, ha señalado.

Preguntado por si estaba trasladando la responsabilidad al Gobierno central, Almeida lo ha negado. “Yo no tiro la pelota a Consumo”, ha respondido. Según su planteamiento, corresponde al Ayuntamiento cerrar y sancionar los alojamientos ilegales, pero el Ministerio debe explicar por qué las plataformas continúan comercializándolos después de haber anunciado medidas para impedirlo.

“¿Por qué siguen comercializando? ¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio? Y a partir de ahí entra mi responsabilidad, que no evado”, ha señalado Almeida, que ha evitado hablar de sanciones concretas. "En un Estado de derecho nadie se puede dar por multado. Todo tiene que seguir sus procedimientos”, ha asegurado, antes de reiterar que el Ayuntamiento seguirá actuando tanto durante el Gran Premio como ante cualquier otro evento que se celebre en la capital.