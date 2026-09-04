Adrián Abella, jefe de sala de Caleña, a menos de dos horas de Madrid: "En la alta gastronomía del futuro, el lujo será la humanidad"

Un restaurante no se gana solo en la cocina. Se gana también en la mirada de quien recibe, en el gesto de quien se adelanta a una necesidad y en esa sensación difícil de medir que hace que un cliente quiera volver. Adrián Abella, jefe de sala de Caleña, en Ávila y a menos de dos horas de Madrid, lo resume de forma sencilla: hacer sentir bien a alguien es conseguir que se sienta "en casa".

Ávila cuenta con una propuesta de alta cocina de la mano de Diego Sanz y Adrián Abella, un tándem de veinteañeros formado en dos de los restaurantes más prestigiosos del mundo: Noma, en Copenhague, y Disfrutar, en Barcelona. Su proyecto, Caleña, se asienta en el hotel boutique La Casa del Presidente, en pleno centro histórico de la ciudad y a los pies de su muralla.

Diego Sanz y Adrián Abella, chef y jefe de sala de Caleña, en el restaurante abulense situado en La Casa del Presidente. / Cedida

Al frente de los fogones y la sala, Sanz y Abella proponen una experiencia gastronómica personal, con un menú degustación de 12 pases y una carta complementaria que combina recetas innovadoras con guiños a la tradición castellana. Pero la propuesta no se entiende solo desde el plato. También desde el ritmo, la calma y una forma de atender que busca leer al comensal antes incluso de que pida.

Durante años, el foco de la gastronomía apuntó casi siempre al chef. Al plato, a la técnica, al menú. Pero la sala empieza a reclamar su sitio. Y no como complemento, sino como una parte decisiva de la experiencia. Ahí es donde Abella, reconocido con el premio Amelier a joven talento de sala durante HIP 2026, representa a una nueva generación de profesionales que entiende el servicio como oficio, psicología y memoria.

Interior de Caleña, el restaurante abulense situado en La Casa del Presidente, junto a la muralla de Ávila. / Cedida

Porque servir no es solo llevar platos. Es saber cuándo acercarse y cuándo desaparecer, recordar un vino, una conversación o incluso si un cliente es zurdo. Es sostener la calma en un mundo que va demasiado deprisa. Y es asumir, como defiende Abella, que en la alta gastronomía del futuro "el lujo será la humanidad".

Durante mucho tiempo el protagonismo ha estado en los chefs. ¿Cree que por fin estamos empezando a mirar también hacia la sala o aún falta camino por recorrer?

Queda muchísimo camino por recorrer. Antiguamente la sala era protagonista: todo el mundo conocía al jefe de sala, al sumiller... Pero con el tiempo, impulsado también por la televisión, el chef tuvo un resurgimiento y empezó a ocupar ese foco. Me parece genial, porque la cocina es muy importante, pero ahora toca volver a mirar también hacia la sala. Cada día los jefes de sala tienen más voz y más peso, pero todavía queda mucho camino.

Dicen que un buen plato puede enamorar, pero una buena sala es la que consigue que quieras volver. ¿Qué significa hacer sentir bien a un cliente?

Significa que se sienta en casa. Que esté cómodo, a gusto, acogido. Que no tenga que pedir algo porque tú ya estás pendiente antes de que levante la mano. Para mí es fundamental el contacto visual, estar cerca y saber leer qué necesita en cada momento: si quiere hablar, si prefiere intimidad, si necesita más presencia o más distancia. Hacer sentir bien al cliente es tratarlo como si fuera de tu familia. Siempre digo que hay que tratar al cliente como te gustaría que te trataran a ti todos los días.

Una de las elaboraciones de Caleña, donde Diego Sanz y Adrián Abella defienden una experiencia gastronómica pausada y de alta calidad. / Cedida

Hay clientes que vuelven una y otra vez. ¿Hasta qué punto conocer sus gustos, recordar un vino o incluso una conversación cambia la experiencia?

Es importantísimo. Cuando un cliente vuelve, hay que intentar recordar sus gustos. Hoy nos ayuda mucho la información online, porque puedes tener una base de datos con detalles de los clientes repetidores: en qué mesa se sentaron, qué menú tomaron, cómo les gusta el agua o incluso si una persona es zurda. Todo eso hace que, al regresar, el cliente note que hay un compromiso con él. Es como una relación de amistad: si alguien te dice que su color favorito es el azul y tú lo recuerdas, esa persona siente que le has escuchado. Con el cliente pasa igual. Es una relación que hay que cuidar, regar y construir poco a poco.

¿Y qué ocurre cuando alguien cruza la puerta por primera vez? ¿Cómo se lee a un comensal en los primeros minutos?

No hay un truco exacto. Es experiencia. Con los años aprendes a intuir qué necesita una mesa casi desde el primer momento. También ayuda mucho la reserva. No es lo mismo una pareja que viene a celebrar un aniversario y quiere estar a lo suyo, que dos personas trajeadas con un ordenador un miércoles al mediodía, probablemente en una comida de trabajo. En ese caso sabes que quizá no debes intervenir tanto. Intentamos recoger mucha información desde el principio: la reserva, la forma de entrar, cómo vienen vestidos, si traen ordenador, si es mediodía entre semana o sábado. Todo eso te ayuda a leer la mesa, aunque al final es algo que se aprende con la experiencia.

Adrián Abella, jefe de sala de Caleña, reconocido con el premio Amelier a joven talento de sala durante HIP 2026. / Cedida

En una época en la que todo parece ir deprisa, en Caleña se percibe un ritmo más pausado. ¿Esa calma también forma parte de la experiencia gastronómica?

Sí, y creemos que es una de las claves de Caleña. Tenemos una sala tranquila, en un espacio acogedor, junto a la muralla y en una ciudad como Ávila, que también invita a bajar el ritmo. Vivimos en un mundo muy acelerado, saturados de información y pendientes del teléfono. Por eso, pararse, sentarse, estar tranquilo y disfrutar se ha convertido casi en un lujo. Esa calma forma parte de la experiencia.

Empezó en Disfrutar, uno de los mejores restaurantes del mundo, y ahora lidera la sala de Caleña. ¿Qué aprendizajes se llevó de aquella etapa?

Disfrutar fue mi entrada en la alta gastronomía y no pude tener mejor escuela. Allí aprendí protocolo, lectura del cliente, conocimiento de producto, formación, estructura y organización. Me llevo muchas cosas: personas, momentos y formas de trabajar. Todo eso forma parte de lo que ahora intento aplicar en Caleña.

¿Qué intenta transmitir ahora a su equipo?

Intento transmitirles que Caleña es de todos. Que no se trata solo de venir a trabajar y marcharse, sino de sentirlo, vivirlo y estar presente. También intento escuchar mucho. A veces el equipo está más al pie de la mesa y detecta cosas de la operativa que se pueden mejorar: un paso que sobra, una forma más sencilla de hacer algo. Son detalles que se van puliendo con el tiempo. Cuando pasas de ser camarero a dirigir, también tienes que aprender. Muchas veces mi papel es estar pendiente de que el equipo esté bien para que ellos puedan cuidar al comensal. Tiene que ser un trabajo compartido.

Interior del restaurante Caleña, donde la experiencia gastronómica combina alta cocina, calma y atención al detalle. / Cedida

Muchas veces se piensa que el trabajo de sala consiste únicamente en servir platos. ¿Qué parte sigue siendo invisible para el comensal?

La parte más invisible es que tu buena cara tiene que estar siempre presente. Para mí, el servicio no es llevar platos y explicarlos. Es un teatro. Puedes tener un mal día o haber tenido una mesa complicada, pero el cliente que tienes delante no tiene culpa. Tienes que darle tu mejor versión. Hay un trabajo muy importante de dejar fuera lo que te pasa y centrarte en el servicio. También hay mucha psicología de cliente. La gente no siempre es consciente de todo lo que ocurre detrás. Yo siempre digo que todo el mundo debería pasar, aunque fuera un verano, detrás de una barra o en una sala para entender lo que hay ahí.

La hostelería ha arrastrado durante años una imagen de jornadas interminables. ¿Cree que la sala vuelve a ser una profesión atractiva para los jóvenes?

No es un trabajo fácil. Trabajar fines de semana y vacaciones cuesta, pero las cosas están cambiando. Cada vez hay menos restaurantes que abran todos los días. Muchos cierran dos, dos días y medio o incluso tres para cuidar el descanso del personal. También creo que hay que educar al cliente. Ya no estamos en el siglo XX ni somos sirvientes de nadie. Hay horarios y hay que poner ciertos límites. En muchos países, a una hora se cierra y se cierra. Aquí todavía cuesta, pero creo que irá mejorando. Para los jóvenes sigue siendo una profesión exigente, pero también muy gratificante. Las condiciones están cambiando y ya no es lo que era.

Platos de cuchara de Caleña, una propuesta que recupera la memoria castellana desde una mirada contemporánea. / Cedida

¿Qué le diría a alguien que nunca se ha planteado trabajar en sala porque piensa que tiene poco recorrido profesional?

Le diría que la sala tiene muchísimo recorrido. No es un trabajo mecánico: te forma para muchas cosas. Desde que soy camarero, tengo menos miedo a hablar en público, a relacionarme con la gente o a dar una clase o una ponencia. Tratar con clientes todos los días te cambia. Además, la sala no es una sola cosa. Puedes ser barman, barista, sumiller, jefe de sala, especializarte en quesos, en maridajes sin alcohol, en protocolo... Hay mil formas de entender este oficio. Puedes trabajar en una sala muy protocolaria o en una más rompedora. Es un mundo amplísimo para aprender y profesionalizarse. Ahora mismo somos pocos, y eso también abre oportunidades. Tengo 26 años y ya está sonando mi nombre a nivel gastronómico. Es bonito, pero también demuestra que hay recorrido y que la evolución puede ser muy rápida.

En su caso, ¿qué le aporta la sala que no encontraría en otro oficio?

Me aporta felicidad. Es un trabajo muy gratificante, muy de tú a tú con el cliente. Cuando alguien se va contento, esa sonrisa te la llevas tú directamente. Eres la persona que lo recibe y también la persona de la que se despide. Hay días malos, claro, pero la mayoría de cosas buenas te llenan el alma. Para mí es una forma de vida. A veces cuesta que la gente entienda que trabajas fines de semana o más horas de lo normal, pero a mí me llena el corazón y hace que quiera seguir yendo cada día a trabajar.

Interior del restaurante Caleña, donde la experiencia gastronómica combina alta cocina, calma y atención al detalle. / Cedida

¿Cómo imagina la sala del futuro: más tecnología o más humanidad?

Habrá una parte mucho más tecnológica, seguro. Ya vemos grandes empresas con comida preparada, comida para llevar o productos que coges de una estantería y te llevas a casa. Pero en la alta gastronomía ocurrirá lo contrario: el lujo será la humanidad. Tener a una persona sonriendo, atendiéndote, pendiente de ti y leyendo tus necesidades será algo que nadie podrá sustituir. La parte humana se va a convertir en lujo. Los restaurantes más especiales serán los que mantengan a los profesionales de sala por bandera. Para mí, el futuro es la humanidad.

¿Cuál es el mejor elogio que le ha hecho un comensal y que todavía recuerda?

Más que un elogio concreto, recuerdo detalles. Yo colecciono chapas de champán, espumoso, cava o corpinnat. Una vez, un cliente volvió y me trajo una bolsa entera con chapas diferentes. Para mí fue precioso, porque significaba que esa persona se había acordado de mí cada vez que abría una botella. Ese tipo de detalles son los que se quedan.

Por sus mesas han pasado perfiles muy diferentes. ¿Qué comensal le ha hecho más ilusión atender?

Me hace mucha ilusión cuando los clientes repiten. Y también cuando personas que conocí en Disfrutar, o que eran clientes habituales allí, deciden dedicar su tiempo a venir a Ávila a verme. Recuerdo especialmente a Romeo Sanuri, un señor australiano que venía mucho a Disfrutar y que este año ha venido a Caleña. Para mí fue un momento muy especial.

Postre del menú Rocalla 2026 de Caleña, la propuesta degustación con la que el restaurante abulense combina técnica, territorio y memoria castellana. / EPE

¿Y a quién le gustaría ver algún día cruzando la puerta de Caleña?

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Me gustaría que vinieran Tony Boada, que fue director de Disfrutar, y Vicente Lara, que es el director actual. Me encantaría que se sentaran juntos en una mesa y vieran cómo trabajo y cómo ha evolucionado todo.