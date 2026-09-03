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Raúl Asencio queda libre y los otros tres futbolistas que grabaron el vídeo aceptan un año de cárcel

Las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de las cuales tenía 16 años entonces, han confirmado en el juicio que han perdonado a los cuatro jugadores

Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid.

Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid. / EFE

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Los exjugadores de la cantera del Real Madrid Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han aceptado una condena de un año de cárcel por pornografía infantil por el vídeo sexual que grabaron en 2023 en Gran Canaria, mientras que el defensa del primer equipo Raúl Asencio ha quedado absuelto.

La condena ha sido pactada con carácter firme por todas las acusaciones y defensas después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de las cuales tenía 16 años entonces, hayan confirmado en el juicio que han perdonado a los cuatro jugadores.

Su perdón anula el único cargo al que se enfrentaba Raúl Asencio (revelación de secretos: haber mostrado a un tercero el vídeo que le enviaron los otros procesados a sabiendas de que se grabó sin permiso de las denunciantes) y ha servido para que la Fiscalía se haya avenido a aplicar una atenuante al delito más grave que se imputaba a sus tres excompañeros, el del pornografía infantil.

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Antes de que se cerrara esta condena de conformidad, el Ministerio Fiscal pedía cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, y dos años y medio para Raúl Asencio.

Fuente: El Periódico

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