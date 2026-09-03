Sánchez lleva el "aticazo" de Ayuso al debate sobre Ceuta en el Congreso: "La que no sabía nada parece que lo visitó"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a obligar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dar explicaciones sobre quién compró "el aticazo" con "el dinero de todos los madrileños", después de reprocharle que no sea capaz de imponer su criterio dentro de su propio partido.

Sánchez ha lanzado estas acusaciones durante su comparecencia extraordinaria sobre la crisis de Ceuta en el Pleno del Congreso, cuando se ha referido a unas declaraciones de Feijóo en una entrevista en las que, parafraseando al expresidente Adolfo Suárez, afirmó que podía "prometer y prometía" que la final del Mundial de Fútbol de 2030 será en España.

"Pero si el señor Feijóo no manda ni en su propio partido, ¿va a mandar en la FIFA (Federación Internacional de Fútbol)", ha ironizado Sánchez, antes de dirigir sus críticas hacia la situación interna del PP y, en concreto, hacia Ayuso.

En este punto, ha reprochado al líder de la oposición que no pueda obligar a la presidenta madrileña a explicar quién pagó su viaje a México hace unos meses o a dar explicaciones sobre "el aticazo" que, según ha afirmado, "se ha comprado o han comprado con el dinero de todos los madrileños".

El inmueble es un ático de lujo adquirido en abril por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros con la intención de destinarlo a despacho provisional durante unas obras en la sede de la Presidencia regional. Posteriormente fue puesto a la venta, con un precio de salida de 6,7 millones.

"La que no sabía nada del ático, parece que lo visitó"

El jefe del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa ciertas contradicciones, pues Feijóo dijo que sabía de la mudanza de la Presidencia de la Comunidad de Madrid desde hace meses y en cambio Ayuso decía no saber nada del ático y este miércoles se ha conocido que lo visitó en abril. "La que no sabía nada del aticazo, parece que lo visitó", ha ironizado.

En ese contexto, se ha burlado de que Feijóo dé por seguro que, con él de presidente la final del Mundial será en Madrid: "Resulta que el señor Feijóo puede prometer y promete que la Copa del Mundo será en España. Es impresionante. Usted promete lo que no puede cumplir y no cumple con lo que sí que puede hacer, señor Feijóo", ha resumido.

Además, Sánchez también ha reprochado al líder del PP que "no pueda obligar a Ayuso" a hacer dimitir al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por un supuesto caso de acoso sexual y laboral. El regidor está citado a declarar judicialmente en octubre por una querella presentada por una exedil del PP, que le acusa de realizarle tres proposiciones sexuales y que, tras rechazarlas, comenzó un supuesto hostigamiento laboral que acabó con su salida del Ayuntamiento y del partido.

"Recortando, privatizando y luego llamando al Gobierno"

En otro punto de su intervención, Sánchez ha vuelto a referirse a Ayuso cuando ha acusado al PP de gestionar las crisis "recortando, privatizando y luego llamando al Gobierno central cuando la situación se les ha ido de las manos".

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"Y si no, pregúntele a la del aticazo", ha apostillado el presidente, recordando que el finales de julio Ayuso pidió al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante los incendios de la zona de Villa del Prado.