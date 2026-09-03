Maroto aparta a Enma López de la dirección del PSOE en Cibeles tras su enfrentamiento en las primarias

El intento de rebelión interna le ha terminado saliendo caro a Enma López. La hasta ahora portavoz adjunta y número 2 del PSOE de Madrid ha sido apartada de la dirección del grupo municipal. La decisión ha trascendido este jueves, apenas mes y medio después de que López intentase disputarle la candidatura a la alcaldía socialista a la portavoz, Reyes Maroto, en las primarias del pasado julio.

Tras el revuelo inicial provocado por su sorpresivo movimiento, Maroto se impuso en las votaciones del 19 de julio con 1.045 apoyos frente a los 841 obtenidos por López, una diferencia de 204 papeletas que dejó patente el importante respaldo interno conseguido por la hasta ahora portavoz adjunta.

La concejala mantendrá su acta en Cibeles, pero dejará de ocupar responsabilidades en la estructura de dirección socialista. La decisión supone un giro en el equilibrio interno del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid y pone fin al papel de máxima confianza que López había desempeñado junto a Maroto desde el inicio del mandato.

La edil había sido una de las figuras clave del proyecto municipal del PSOE, primero como coordinadora de la campaña que llevó a la exministra a encabezar la lista socialista en 2023 y después como su principal apoyo en la oposición a José Luis Martínez-Almeida.

Durante la lucha interna, López defendió la necesidad de renovar el proyecto socialista en la capital y presentó su candidatura como una alternativa para recuperar la ilusión entre los votantes progresistas. Maroto, por su parte, reivindicó la continuidad del proyecto iniciado tras las elecciones municipales de 2023 y cuestionó que su hasta entonces número dos hubiera optado por competir contra ella después de haber formado parte del mismo equipo.

Tras conocerse su salida de la dirección, la propia López ha confirmado que la portavoz le ha comunicado su decisión de apartarla de la dirección del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, de la portavocía adjunta y de la coordinación de los vocales vecinos del PSOE en las juntas de distrito.

"Es una decisión que asumo, como no podría ser de otra manera, pero que no comparto", ha lamentado la edil en un comunicado, pues considera que "no forma parte de la manera en la que entiendo las primarias y la democracia interna de los partidos”, ha afirmado en un comunicado fechado este miércoles.

López ha reivindicado su trayectoria de siete años como concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid y ha defendido que su compromiso con el PSOE está ligado al trabajo institucional y a la búsqueda de mejoras para los vecinos de la capital. También ha justificado su candidatura en las primarias como un ejercicio de libertad interna y ha destacado que obtuvo “más de un 45% de la confianza de la militancia”, un respaldo que, según sostiene, no desaparece pese a no haber ganado el proceso.

Noticias relacionadas

La edil ha asegurado que continuará como concejala en el Ayuntamiento de Madrid y que desempeñará las tareas que la dirección del grupo considere oportunas, "con la ilusión y dedicación que merecen el cargo, mi partido, sus militantes y las y los madrileños".