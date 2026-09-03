Cortada la M-305 entre Seseña y Aranjuez por el hundimiento de una acequia: estos son los desvíos

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha actuaciones de emergencia en la M-305, la carretera que conecta Seseña (Toledo) con Aranjuez, después de que el hundimiento de una acequia haya provocado daños en la calzada y obligado a establecer restricciones y desvíos de tráfico.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Carreteras, ha desplegado un dispositivo para asegurar la zona y ejecutar los trabajos necesarios para recuperar la circulación con garantías de seguridad.

El origen de la incidencia se encuentra en una acequia de regantes que discurre bajo la carretera en Seseña y que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los equipos de conservación y mantenimiento de las vías regionales detectaron previamente afecciones en la carretera, a la altura del punto kilométrico 0,800, relacionadas con filtraciones de agua procedentes de esta infraestructura.

Estas filtraciones estaban afectando a la estabilidad de la estructura, por lo que se restringió inicialmente el tráfico en sentido Aranjuez mientras se gestionaban las actuaciones de reparación necesarias, ya adjudicadas, para restablecer las condiciones óptimas de seguridad.

La situación se agravó tras el hundimiento de la acequia, que provocó el desprendimiento del firme en el eje central de la vía, en la zona de separación entre ambas calzadas. Este daño obligó también a cortar la circulación en sentido de salida hacia la autovía A-4.

La Dirección General de Carreteras ha activado un dispositivo formado por más de una veintena de profesionales y maquinaria especializada que ya trabajan sobre el terreno para estabilizar la zona afectada y comenzar las labores de construcción de un nuevo puente.

Mientras duren los trabajos, se han establecido desvíos provisionales para los conductores que circulen por la zona. Las indicaciones dirigen el tráfico hacia la M-307 en dirección a Ciempozuelos y hacia la A-4 Madrid-Córdoba, en función del destino de cada usuario.

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La Comunidad de Madrid prevé habilitar nuevas alternativas de circulación durante los próximos días con el objetivo de reducir las afecciones al tráfico y facilitar los desplazamientos entre Aranjuez, Seseña y los municipios del entorno hasta que finalicen las obras.