Más de 1.000 solicitudes en dos días para acceder a vivienda protegida en Alcorcón

El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Alcorcón ha recibido más de 1.000 solicitudes en apenas dos días desde su puesta en marcha, una cifra que, según ha avanzado este jueves la alcaldesa, Candelaria Testa, refleja la elevada demanda de vivienda asequible entre jóvenes y familias del municipio.

La regidora ha explicado que el Ayuntamiento dará a conocer este viernes 4 de septiembre el número exacto de inscripciones y ha destacado la "acogida extraordinaria" que ha tenido la iniciativa, una respuesta que, según ha señalado, confirma la necesidad de impulsar nuevas soluciones habitacionales.

El registro será clave para futuras convocatorias de vivienda pública

El registro, cuya inscripción presencial comenzó el pasado 1 de septiembre, será un requisito imprescindible para participar en las próximas convocatorias municipales de vivienda pública. El plazo de inscripción permanecerá abierto, por el momento, sin fecha límite de finalización.

Los vecinos pueden formalizar la solicitud de manera presencial, con cita previa, en la Oficina de Vivienda y Agenda Urbana, o a través de la sede electrónica municipal mediante certificado digital.

Entre los requisitos generales para formar parte del registro se encuentran ser mayor de edad, que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en Alcorcón y cumplir los límites de renta establecidos. Las condiciones específicas dependerán de las bases de cada convocatoria, que determinarán también el régimen de acceso a las viviendas.

Alcorcón prepara nuevas promociones de vivienda asequible

El Ayuntamiento de Alcorcón contempla distintas líneas de actuación para ampliar la oferta de vivienda. Entre ellas se incluyen promociones de vivienda pública en Retamar de la Huerta, apartamentos dotacionales en alquiler en la avenida de Las Retamas y una Bolsa de Vivienda Joven en la zona centro.

La elevada demanda del registro coincide con la reapertura de la Oficina de Vivienda y Agenda Urbana, ubicada en la antigua sede de EMGIASA, en la avenida de la Libertad número 9.

Testa ha defendido que este espacio permitirá abordar el problema del acceso a la vivienda mediante medidas a "corto, medio y largo plazo", con actuaciones dirigidas a facilitar soluciones habitacionales para distintos perfiles de vecinos.

La alcaldesa ha asegurado que el Gobierno municipal trabajará de forma coordinada para responder a una necesidad que afecta tanto a jóvenes que buscan emanciparse como a familias con dificultades para acceder a una vivienda asequible.

Jornada familiar por la reapertura de la Oficina de Vivienda

Con motivo de la reapertura de la Oficina de Vivienda y Agenda Urbana, el Ayuntamiento celebrará este viernes 4 de septiembre una jornada lúdica y cultural dirigida especialmente a las familias.

La programación comenzará a las 11.00 horas en las inmediaciones de la sede e incluirá ocho juegos tradicionales de madera, entre ellos tres en raya, laberinto, carrera de animales y rana.

Además, los asistentes podrán participar en el taller de manualidades 'Mi casita' y en la elaboración de un mural colectivo sobre una lona de cuatro por dos metros.

La jornada se prolongará hasta las 14.00 horas e incluirá animación de calle, el espectáculo de magia 'Billy Bluff y su velocípedo mágico' y la actuación musical de 'Lola y Los Jibaritos', una propuesta que fusionará elementos de la cultura latina y española.

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La alcaldesa ha señalado que la reapertura de la oficina supone "un nuevo hito" en la apuesta municipal por la vivienda pública y ha animado a los vecinos a participar en una jornada pensada para celebrar en familia el impulso de las políticas municipales de vivienda.