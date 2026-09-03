LITERATURA
Julieta Venegas y Paco Roca encabezan este festival de literatura independiente en Madrid: tres días para firmar libros y descubrir joyas desconocidas con acceso gratuito
La autora de Comerás flores, Lucía Solla Sobral, y Moderna de Pueblo (Raquel Córcoles) estarán firmando ejemplares después de dar charlas sobre sus obras, que han sido fenómeno en redes sociales
Similar a la feria del libro que se suele tomar El Retiro entre mayo y junio, Matadero acoge largos pasillos de libros escritos con la tinta de autores y editoriales independientes. Este septiembre, vuelve el Festival independiente de literatura y edición con esas joyas que difícilmente se encuentran entre los más vendidos, pero que no podrá parar de leer bajo la tinta de nombres tan conocidos como Julieta Venegas, Paco Roca o Lucía Solla.
Las editoriales participantes tendrán ejemplares a la venta de sus libros y, alrededor de ellas, hay un completo programa de actividades repartidas por distintos escenarios, donde los autores estarán hablando sobre sus obras y firmando ejemplares. En este sentido, habrá charlas, talleres o sesiones especiales de clubes de lectura, al mismo tiempo que Laura Martínez Ruibal entrevistará a varios autores en un programa de radio en directo, el de El ojo crítico de Radio 5.
Julieta Venegas, Paco Roca, Lucía Solla Sobral y Moderna de Pueblo participarán en el festival de literatura independiente
De acceso gratuito, la tercera edición de Back to the book, llega a la Casa del lector de Matadero con escritores como la cantautora Julieta Venegas, que presentará su primera novela Norteña. Memorias del comienzo, donde cuenta sus vivencias en su natal Tijuana y su relación con la frontera entre México y Estados Unidos. El viernes 11 de septiembre estará firmando y presentado su autobiografía a las 18:30 horas con entrada gratuita pero hay acceso prioritario con reserva.
A su vez, Paco Roca, prestigioso historietista e ilustrador español, uno de los máximos exponentes de la novela gráfica en el país y a nivel internacional, también hará parte del festival para resaltar el poder de la novela gráfica, como ya lo hizo con su obra más célebre Arrugas (2007), una historia sobre la vejez y el Alzheimer ganadora al Premio Nacional de Cómic en 2008. En concreto, estará presentando su nueva obra El viaje y firmará ejemplares el sábado 12 de septiembre a mediodía, con acceso gratuito.
Back to the Book también contará con la escritora de Comerás flores, Lucía Solla Sobral, quien hará una charla junto a Alberto Ojeda sobre los temas centrales de su primera novela, la identidad, el duelo y los espejismos de las relaciones desiguales. También firmará ejemplares al final del evento, que será el domingo 13 de septiembre a las 11:30 horas.
El mismo día, pero a las 13:00 horas, estarán Mariah Oliver, Maria Hesse, Raquel Córcoles (más conocida en redes sociales como Moderna de Pueblo) y Marina García Canedo sobre los clubs de lectura con las mujeres de las prisiones y el impacto de los libros dedicados por la ciudadanía para ellas.
De igual forma, el cartel del festival es mucho más largo, ya que cuenta con la participación de: Lana Corujo, Sara Torres, Marta Sanz, Mónica Ojeda, Pilar Asuero, María Hesse, María Bastarós, Brenda Navarro, entre muchos otros.
Horarios y accesos
Comenzará el viernes 11 de septiembre, abriendo a las 16:00 horas hasta las 21:00. Continuará el sábado, de 11:00 a 21:00 horas y terminará el domingo 13, con puertas abiertas en el mismo horario que el día anterior, pero cerrará a las 20:00 horas.
Esta edición, que apuesta por la internacionalización de la literatura en español y es impulsada por la Librería Altamarea, tendrá lugar en la Cada del lector de Matadero (Arganzuela, Madrid), con acceso libre hasta completar aforo, por lo que se recomienda reservar su plaza. Además, algunas actividades son de pago, entre 5 euros a 35 euros, por ejemplo, para el taller de bordado sobre foto.
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