SUCESOS EN LA CAPITAL
Un incendio en una nave de trasteros en el Polígono de Marconi levanta una gran columna de humo en el sur de Madrid
Once dotaciones de Bomberos trabajan en la extinción del fuego, mientras la Policía Municipal mantiene cortada la calle San Erasmo y Samur-Protección Civil permanece en la zona de forma preventiva
Un incendio declarado este jueves en una nave destinada a trasteros en el polígono de Marconi, situado en el distrito madrileño de Villaverde, ha provocado una gran columna de humo visible desde distintos puntos del sur de la capital, aunque el suceso no ha causado heridos, según la información facilitada por Emergencias Madrid.
El fuego se ha originado alrededor de las 12:00 horas en una nave situada en la calle San Erasmo y, debido a la intensidad de las llamas, ha terminado rompiendo por la fachada del inmueble, lo que ha generado una importante humareda mientras los servicios de emergencia desplegaban un amplio dispositivo para tratar de controlar y extinguir el incendio.
Hasta el lugar se han desplazado once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, cuyos efectivos trabajan en las labores de extinción y control del fuego en el interior y el exterior de la nave, mientras la Policía Municipal ha cortado la calle San Erasmo para facilitar la intervención de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad en las inmediaciones.
Samur-Protección Civil también ha movilizado un dispositivo hasta el polígono de Marconi con carácter preventivo ante la magnitud del incendio y la gran cantidad de humo generada, aunque hasta el momento no ha sido necesario atender a ninguna persona y no se han registrado heridos.
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