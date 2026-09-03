SUCESO
Muere un motorista en un accidente registrado en la M-45 de Madrid
Efectivos del Samur-Protección Civil no pudieron salvar la vida del conductor, a pesar de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar iniciados por un agente
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EP
Madrid
Un motorista ha fallecido en un accidente registrado en el kilómetro 23 de la M-45 esta pasada noche, según ha informado Emergencias Madrid.
Efectivos del Samur-Protección Civil han confirmado el fallecimiento de este motorista tras practicarle una reanimación cardiopulmonar iniciada por un agente de la Policía Municipal fuera de servicio, hasta la llegada de los sanitarios.
El accidente se registró a las 22.00 horas del miércoles y la Guardia Civil ha abierto una investigación.
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