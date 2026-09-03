La Comunidad de Madrid niega que exista un informe técnico que avale que Vallecas es seguro como afirma el Rayo

La Comunidad de Madrid ha negado que exista un informe técnico que avale que el Estadio de Vallecas cumple ya las condiciones de seguridad y salubridad necesarias para levantar la suspensión cautelar de la concesión, después de que el club asegurara que la empresa auditora había dado su visto bueno al recinto.

"No existe ningún informe técnico que avale lo que dice ese comunicado, es totalmente falso", ha afirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, en declaraciones a Europa Press.

El Rayo trasladó en la noche de este miércoles a través de un comunicado que durante una visita técnica al estadio, se realizó una revisión de los elementos relacionados con la seguridad y la salubridad del recinto. Según la versión del club, tras esa inspección tanto el auditor como el resto del personal técnico trasladaron a sus representantes que el Estadio de Vallecas "cumple plenamente" las condiciones. Posteriormente, el Rayo aseguró que la auditora había remitido ya a la Comunidad un informe preliminar "favorable" que acreditaría ese cumplimiento.

La Comunidad de Madrid rechaza esa afirmación y mantiene, por tanto, que no existe en estos momentos un documento técnico que permita dar por cumplidas las condiciones necesarias para reabrir el estadio a encuentros de fútbol.

El Rayo pide levantar la suspensión

En su comunicado, el conjunto franjirrojo reclama al Gobierno regional que levante de forma inmediata la suspensión cautelar para que el próximo encuentro previsto este sábado frente al Racing pueda disputarse en Vallecas. En este sentido, cabe señalar que LaLiga ya ha confirmado que este encuentro se disputará a las 18.30 horas en el Estadio Ontime Butarque, en Leganés.

El club sostiene que, tras las actuaciones llevadas a cabo y las comprobaciones realizadas, "no existe ningún motivo técnico u objetivo" relacionado con la seguridad o la salubridad que justifique mantener la suspensión cautelar. Asimismo, responsabiliza a la Comunidad de Madrid de los perjuicios deportivos, económicos e institucionales que, según advierte, podría ocasionar prolongar la imposibilidad de utilizar su estadio y llega a señalar que jugar fuera de Vallecas puede afectar al rendimiento del equipo.

La versión del Ejecutivo autonómico choca así nuevamente con la del club, apenas dos días después de otro cruce entre ambas partes por la auditoría inicial. El Rayo acusó entonces a la Comunidad de haber mantenido "oculto" durante más de siete meses el informe que acabó motivando la suspensión de la concesión.

De Paco respondió acusando a la entidad de un "intento desesperado de tapar la realidad" y de actuar con "mala fe", al defender que el informe se mantuvo abierto mientras se esperaba documentación requerida al club que, según la Comunidad, no fue presentada dentro de los plazos concedidos.

Una segunda auditoría para decidir la vuelta

El Gobierno regional viene manteniendo que el Rayo no podrá volver a disputar partidos en Vallecas hasta que una nueva auditoría garantice que el campo es "100% seguro" en todos los elementos que el primer informe señaló como deficientes.

La Comunidad había explicado que las nuevas inspecciones permitirían comprobar las actuaciones acometidas por el club durante las últimas semanas y determinar si se han subsanado los problemas detectados. La primera auditoría recogió deficiencias en ámbitos como la protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, las condiciones higiénico-sanitarias y el mantenimiento general. A raíz de sus conclusiones, el Ejecutivo autonómico dictó a finales de julio una orden para iniciar la extinción de la concesión del estadio y acordó como medida cautelar su suspensión inmediata.

El conflicto aumentó posteriormente cuando técnicos de la Comunidad no pudieron acceder durante los primeros días al recinto para realizar las comprobaciones y comenzar las actuaciones. El Gobierno regional llegó a presentar una denuncia ante la Policía Nacional contra el Rayo por impedir la entrada de su personal. Tras varios intentos fallidos y una reunión entre Mariano de Paco y el presidente del club, Raúl Martín Presa, los técnicos pudieron finalmente acceder al campo.

El primer partido como local, en Butarque

La suspensión ya obligó al conjunto franjirrojo a disputar fuera de Vallecas su primer partido como local de la temporada, frente al Deportivo Alavés, celebrado el pasado 20 de agosto en el Estadio Ontime Butarque de Leganés. El Rayo había solicitado a LaLiga aplazar aquel encuentro al considerar que jugar fuera de su campo suponía un "grave perjuicio" para el club y sus aficionados, pero el choque terminó disputándose en Butarque.

El Rayo insiste en que ya no existen razones técnicas para mantener cerrado el estadio. La Comunidad, por contra, ha subrayado que va a mantener cerrada esa posibilidad hasta conocer el resultado de la segunda auditoría.

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Por su parte, la afición se manifestará ese mismo sábado por las calles de Vallecas para reclamar unas condiciones "dignas" para el estadio y pedir la salida del presidente del club, Raúl Martín Presa, bajo el lema 'El Rayo es de Vallekas o no será'.