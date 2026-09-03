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EVENTO MUNDIAL

Comunidad y Ayuntamiento invertirán casi 4 millones de euros en promocionar la F1 como escaparate internacional de Madrid

Ambas administraciones aportarán 1,9 millones de euros cada una para acciones de comunicación y promoción vinculadas al Gran Premio de Fórmula 1 en 2026

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida junto con los organizdores de la F1

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida junto con los organizdores de la F1

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Héctor González

Héctor González

Madrid

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital destinarán 3,8 millones de euros a reforzar la promoción de Madrid con motivo de la llegada del Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2026. Ambas administraciones aportarán 1,9 millones de euros cada una para desarrollar acciones de comunicación y promoción internacional vinculadas al evento, con el objetivo de aprovechar la repercusión mundial de la competición como reclamo turístico y económico.

El Gobierno regional aprobó ayer una inversión de 1,9 millones de euros, IVA incluido, para una adenda al convenio de colaboración entre la Comunidad, Madrid Destino e Ifema destinada a impulsar un plan de acción conjunto asociado al Gran Premio. La iniciativa busca posicionar la capital como destino turístico y proyectar su imagen en mercados internacionales aprovechando la visibilidad de una de las competiciones deportivas con mayor alcance global.

El Ayuntamiento de Madrid asumirá una cantidad equivalente a través de una acción comercial y de promoción, según ha explicado este jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El regidor ha defendido que la aportación municipal no está destinada a sufragar la organización de la carrera, sino a promocionar la ciudad ante la audiencia internacional que atraerá el evento.

Almeida ha señalado que la Fórmula 1 supone una oportunidad para mostrar Madrid al exterior y ha defendido que resulta razonable realizar una inversión promocional vinculada a una cita deportiva con una gran capacidad de difusión. La estrategia de las administraciones madrileñas pasa por convertir el Gran Premio en una plataforma para reforzar la marca Madrid y captar visitantes, actividad económica e interés empresarial.

Y es que la celebración del Gran Premio se integra en la apuesta de la Comunidad y el Ayuntamiento por situar a Madrid como sede de grandes acontecimientos internacionales. El nuevo circuito de la capital, conocido como Madring, acogerá la prueba dentro del calendario de Fórmula 1 y contará con un dispositivo específico para gestionar la movilidad y la llegada de asistentes.

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La oposición ha cuestionado estas inversiones y ha reclamado más transparencia sobre el coste global del proyecto. Más Madrid ha criticado que las administraciones destinen recursos públicos a la promoción de la Fórmula 1 y ha vinculado estas partidas con otros gastos asociados al evento; mientras que el PSOE-M ha señalado que la factura de la competición continúa aumentando.

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