Raúl Asencio rompe su silencio tras ser absuelto: "Ahora quiero mirar hacia delante"

Raúl Asencio ha sido uno de los protagonistas de este jueves. El futbolista ha visto como el juicio por el caso del vídeo sexual ha terminado con su absolución por el cargo de revelación de secretos. El jugador del Real Madrid, que también fue condenado por conducir ebrio en Gran Canaria, ha querido lanzar un comunicado oficial sobre todo lo sucedido.

El central del conjunto blanco ha mostrado su satisfacción con el fallo judicial, ha confesado que ha vivido una situación difícil y ha agradecido el apoyo del club y de sus familiares y amigos a lo largo de todo el proceso. Además, también asume su responsabilidad en el episodio de alcoholemia y muestra su arrepentimiento, concluyendo el comunicado con una referencia a las palabras de José Mourinho en la última rueda de prensa y confesando que su imagen fuera de los terrenos de juego debe mejorar.

Durante el día de ayer se conoció que el Real Madrid había abierto un expediente al jugador por lo sucedido al volante y que estaba investigando la situación, aunque todavía se desconocen las medidas concretas que tomará el club con el futbolista.

Comunicado completo de Raúl Asencio

“Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO. Y creo que ha llegado el momento de compartir algunas palabras.

Durante estos meses he vivido una situación difícil y, en ocasiones, he tenido que ver cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara. Entiendo y respeto el trabajo de los medios de comunicación y el derecho a informar y opinar, pero también creo que es importante recordar que detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven las consecuencias de todo lo que se publica.

Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí. No quiero quedarme con el ruido ni con los momentos difíciles. Prefiero quedarme con el apoyo de las personas que estuvieron a mi lado y que confiaron en mí durante todo este tiempo.

Quiero agradecer profundamente a mi familia, a mis amigos, a mi agente, a mis abogados y a todas las personas que me acompañaron y me dieron fuerza cuando más lo necesitaba. También quiero agradecer al Real Madrid y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol.

Durante todo este proceso he intentado mantenerme al margen, trabajar y seguir adelante. Hoy puedo hacerlo con la tranquilidad de saber que siempre confié en la verdad. A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención.

No quiero entrar en polémicas ni mirar atrás. Quiero cerrar esta etapa con respeto, con la cabeza alta y con muchas ganas de seguir adelante. También quiero referirme a un episodio relacionado con una alcoholemia. Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir.

Ahora quiero mirar hacia delante, seguir trabajando, seguir creciendo y centrarme en lo que más me gusta: jugar al fútbol. Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no sólo en el campo, sino fuera de él. Hala Madrid. Que nadie tenga la menor duda”.

Fuente: Sport