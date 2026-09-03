Cinco días de restricciones por la F1 en Madrid: accesos controlados y Metro reforzado hasta un 50%

El estreno del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid obligará a restringir el tráfico en el entorno de Ifema entre el 10 y el 14 de septiembre. El Ayuntamiento ha diseñado un plan especial de movilidad para gestionar los desplazamientos de las alrededor de 345.000 personas que se esperan durante los tres días de competición y ha pedido a las empresas próximas al circuito que faciliten el teletrabajo a sus empleados.

El dispositivo, presentado este jueves por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y elaborado junto al Consorcio Regional de Transportes (CRTM), Ifema y los diferentes operadores, dará prioridad al transporte público mediante refuerzos en las líneas 8, 4 y 5 de Metro, una mayor frecuencia de Cercanías y cinco lanzaderas gratuitas de la EMT.

El Gran Premio se celebrará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, pero las limitaciones para el tráfico no autorizado comenzarán un día antes y se prolongarán hasta el lunes 14. Estas afectarán especialmente al barrio de Las Cárcavas, la zona de oficinas y hoteles situada al sur de Ifema y el Club de Golf. Los residentes, trabajadores, clientes con reserva en los hoteles y usuarios del campo de golf podrán acceder en vehículo, aunque deberán contar con la acreditación correspondiente.

Dos coronas de movilidad

Durante los días 11, 12 y 13 se establecerán dos coronas de movilidad alrededor del circuito. La exterior contará con puntos de vigilancia y regulación para filtrar el tráfico, configurar desvíos y adoptar medidas preventivas si se producen retenciones. La corona interior, por su parte, será un espacio de circulación restringida y acceso controlado, al que no podrán entrar los vehículos privados sin acreditación.

Los controles afectarán a las calles que rodean Ifema y Valdebebas, entre ellos la avenida de las Fuerzas Armadas, Vía Dublín, Ribera del Sena, Ribera del Loira, Alejandro de la Sota, Francisco Umbral y la avenida del Consejo de Europa. La M-11 y la M-40 permanecerán abiertas a la circulación durante el Gran Premio, aunque el plan municipal contempla la posibilidad de realizar cortes puntuales en ambas vías si se produce una afluencia masiva de vehículos.

También se prohibirá estacionar en diferentes calles del entorno. Si los automóviles no han sido retirados después de que la prohibición haya sido señalizada con 48 horas de antelación, la organización podrá solicitar la intervención programada de la grúa municipal.

Infografía sobre las restricciones de tráfico alrededor de Madring. / Ayuntamiento de Madrid

Refuerzo del transporte público

El plan de movilidad se apoyará principalmente en el transporte público. Metro reforzará las líneas 8, 4 y 5: la primera aumentará un 50% su capacidad para transportar hasta 21.000 viajeros por hora y sentido; la línea 4 incorporará dos trenes en hora punta, con capacidad para 7.500 pasajeros por hora, y la línea 5 sumará otro convoy para alcanzar los 9.900.

Cercanías reforzará la estación de Valdebebas con frecuencias de entre cinco y siete minutos durante las horas punta del viernes y trenes cada cinco minutos en las franjas de mayor demanda del fin de semana, cuando podrá transportar hasta 15.000 viajeros por hora. Las líneas habituales de la EMT mantendrán su servicio, aunque podrán sufrir desvíos, mientras que la interurbana 828 ofrecerá 39 expediciones diarias.

Además, la EMT habilitará cinco lanzaderas gratuitas: una conectará las zonas norte y sur del circuito cada cuatro minutos y las otras cuatro enlazarán Madring con el estadio Metropolitano, Canillejas, Plaza de Castilla y Avenida de América. Estos servicios funcionarán con frecuencias de entre cinco y siete minutos, principalmente entre las 7.30 y las 21.00 horas, aunque la lanzadera interna operará hasta las 22.00 y la de Avenida de América lo hará de 17.00 a 21.00.

Aparcamientos, taxis y VTC

Aunque el Ayuntamiento recomienda acudir en transporte público, el plan contempla 11.854 plazas o reservas para automóviles, otras 1.000 para motocicletas y 270 para autocares. Los estacionamientos se distribuirán entre Ifema y el parque Juan Carlos I, el estadio Metropolitano y la Ciudad Deportiva del Real Madrid, además de los espacios reservados para vehículos acreditados y hospitalidades.

Los taxis tendrán bolsas diferenciadas en las zonas norte y sur. En el norte estarán situados en la avenida de las Fuerzas Armadas y, en el sur, dentro del aparcamiento del parque Juan Carlos I. Los VTC dispondrán de puntos específicos de subida y bajada y solo podrán entrar si cuentan con un servicio previamente contratado.

El circuito contará con 23 puertas distribuidas por su perímetro y todas incorporarán un carril accesible para personas con movilidad reducida. La entrada y salida del público general se desarrollará entre las 8.00 y las 20.00 horas, aunque algunas actividades privadas y corporativas podrán prolongarse hasta las 23.00.