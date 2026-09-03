La casualidad que salvó a Menta y Troy: buscaban a un perro perdido y acabaron encontrando a dos en la Sierra de Madrid

Menta, la perra desaparecida el pasado 19 de agosto en las inmediaciones del Camino Schmid, entre Navacerrada y Cercedilla, ha sido localizada en buen estado de salud tras dos semanas de búsqueda en la Sierra de Guadarrama.

El hallazgo se produjo este miércoles de forma fortuita gracias a una coincidencia de llamadas telefónicas y a la búsqueda paralela de otro perro extraviado en la misma zona.

El caso había movilizado durante catorce días a decenas de voluntarios de municipios como Cercedilla, Navacerrada y Los Molinos, quienes organizaron batidas diurnas y nocturnas por zonas de gran desnivel para intentar dar con el paradero del animal.

Según ha relatado su dueña, la localización se desencadenó mientras se encontraban en Madrid reponiendo cartelería y preparando el operativo para desplazarse esa misma noche hacia Valsaín, punto donde se situaba el último avistamiento considerado fiable.

En ese intervalo, la dueña recibió una llamada alertando del avistamiento de un perro; tras solicitar una fotografía para comprobarlo, descartó que se tratara de Menta al corresponder a un can mestizo de pelaje blanco.

Apenas unos instantes después, entró una segunda llamada de una mujer comunicando que su pareja se encontraba en el Camino Schmid buscando a su propio perro extraviado -llamado Troy- y que, durante el rastreo, había hallado a Menta enganchada por su correa azul en un tramo superior del sendero.

Al relacionar ambas comunicaciones, la propietaria de Menta facilitó a esta persona la imagen del perro descartado minutos antes, confirmando que se trataba de Troy, que se encontraba en el casco urbano de Cercedilla, lo que permitió coordinar la recuperación de ambos canes.

La familia de Menta se desplazó de inmediato hasta el Puerto de Navacerrada, donde el excursionista les hizo entrega del animal a la salida del camino.

Tras el rescate, la perra fue trasladada a un centro veterinario para una revisión completa que incluyó analítica y placas radiológicas.

Las pruebas confirmaron que se encuentra en buen estado general, únicamente con un leve cuadro de deshidratación y un rasguño superficial en la zona de la axila provocado por la fricción del arnés mientras permaneció enganchada.

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Asimismo, las almohadillas de las patas no presentaban heridas de desgaste, lo que apunta a que el animal pudo permanecer resguardado durante gran parte de los días que duró su desaparición.