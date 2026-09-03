Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ponen fin a más de un año de huelga tras pactar un alza salarial

El Comité de Huelga de los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y la empresa pública Tragsa han firmado este jueves el acuerdo que pone fin a más de un año de huelga indefinida, tras pactar la incorporación de dos complementos retributivos que suponen una subida salarial del 20% y la conversión del dispositivo en un servicio estable durante todo el año.

Así lo han trasladado en una nota de prensa, en la que han anunciado la rubrica de este acuerdo que pone fin a 18 meses de movilizaciones y paros iniciados en julio de 2025 y que recoge las principales demandas de la plantilla para dignificar sus condiciones laborales.

Según han trasladado el texto reconoce los complementos de "singularidad" y de "contingencias en el medio natural y rural", lo que supone una mejora retributiva del 20%, lo que permite avanzar en la "dignificación" de unas condiciones económicas que durante años no se correspondían con "la responsabilidad, profesionalidad y exigencia del trabajo desarrollado". Además, se certifica el fin de la temporalidad del personal y garantiza la prestación del servicio durante los doce meses del año para labores de prevención y extinción. Asimismo, el documento incluye avances en la protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición a agentes cancerígenos, medidas de conciliación familiar y el compromiso de aplicar de forma efectiva la Ley básica de bomberos forestales con el fin de avanzar hacia la negociación de un nuevo convenio colectivo adaptado al sector.

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El Comité de Huelga califica este acuerdo de una "victoria colectiva" que no se habría conseguido sin "una plantilla organizada, unida y convencida de la justicia de sus reivindicaciones". Sin embargo, destacan que aún quedan "cuestiones pendientes" como complementos vinculados a las condiciones de su actividad laboral, entre ellos el correspondiente a la peligrosidad, penosidad y toxicidad, entre otros. A lo que añaden que se debe abordar "un plazo razonable" que la gestión directa del dispositivo de bomberos forestales pase a la Comunidad de Madrid que permitiría mejorar la organización, la coordinación, la planificación, la estabilidad de las plantillas y el aprovechamiento de los recursos públicos.