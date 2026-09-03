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COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso reúne este jueves a su Gobierno en La Casita para iniciar el curso político y abordar los Presupuestos de 2027

Tratarán también la situación de Ceuta, el inicio del curso escolar o las medidas de reconstrucción en la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), y su equipo de Gobierno, durante una reunión del Consejo de Gobierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), y su equipo de Gobierno, durante una reunión del Consejo de Gobierno. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

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EP

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reunirá este jueves a su Gobierno en la Residencia Santillana de Manzanares El Real, conocida como La Casita, para iniciar el curso político centrado en ultimar unos Presupuestos "históricos" para 2027, los cuartos de la legislatura.

El Gobierno madrileño se reúne así tras un verano marcado por la adquisición de un ático en el distrito de Chamberí por parte de la Comunidad, del que finalmente se anunció su venta para ayudar en la "reconstrucción" de la Sierra Oeste, o la crisis migratoria en Ceuta tras "la invasión de miles de migrantes" en la ciudad autónoma.

Abordarán también la "nefasta" reforma de financiación autonómica que prepara "sin ningún consenso" un Gobierno central que adeuda "más de 12.300 millones de euros a la Comunidad de Madrid", mientras la región experimentará en 2027 una nueva bajada del IRPF, han indicado desde el Gobierno autonómico.

Ayuso y su equipo abordarán además en la Residencia de Santillana asuntos como las medidas de reconstrucción puestas en marcha tras el gran incendio forestal que afectó este verano a la Sierra Oeste, el inicio del curso escolar con récord en becas, el estado de las obras de la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de la Salud o los avances del Plan de Choque de Vivienda 2026/27.

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La presidenta madrileña perfilará en esta reunión, la cuarta de estas características en 2026, las nuevas medidas para el último año de la Legislatura que anunciará durante el próximo Debate del Estado de la Región los días 10 y 11 de este mes en la Asamblea de Madrid.

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