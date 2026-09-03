EL TIEMPO
Aviso naranja para Madrid este viernes por máximas de 38ºC: el calor no da tregua, este sábado la Aemet baja la alerta a nivel amarillo
Los termómetros madrileños registrarán máximas de hasta 40ºC, especialmente en Alcalá de Henares, activando el aviso naranja entre las 13:00 y 21:00 horas
Ha sido una semana particularmente calurosa para los madrileños, este jueves ya se acercaba a los 40ºC, pero el viernes los termómetros, aún más arriba, suben el peligro a 'importante', por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sube el aviso por calor al nivel naranja en toda la Comunidad, condiciendo con oficinas cada vez más reactivadas y viajes de regreso a la capital despidiendo las frescas vacaciones.
Un tiempo muy similar al del viernes, pero con más bochorno
La Aemet tiene previsto que las temperaturas permanezcan con pocos cambios o en ligero ascenso. En concreto, se alcanzarán los 40ºC en Alcalá de Henares, mientras que los municipios de Aranjuez, Getafe y Navalcarnero se quedarán un poco atrás, con 39ºC. Tan solo Madrid capital y Collado Villalba toman distancia, tampoco muy significativo, a 38ºC.
En este sentido, incluso en zonas bajas de la Sierra suben las máximas, haciendo necesario que entre las 13:00 y 21:00 horas se active el aviso naranja por calor, tanto en las montañas, como en la zona metropolitana, Henares, sur, vegas y oeste.
Las noches serán tropicales en buena parte de la Comunidad. Sin embargo, Aranjuez a 17ºC, Alcalá de Henares a 18ºC y Navalcarnero a 19ºC, lograrán bajar de los 20ºC, con lo cual conseguirán dormir un poco mejor. Madrid centro subirá a 22ºC y Getafe a los 21ºC.
Lo más cercano a un tiempo fresco llegará en la madrugada, entre las 7:00 y 8:00 horas. Tan pronto como llegue el mediodía, las máximas se harán sentir en toda Madrid, hasta que el sol se oculte, aproximadamente, a las 21:00 horas, dando paso a una noche inevitablemente tropical para algunos.
De esta forma, este viernes tendrá cielo poco nuboso al principio que tenderá a nuboso, con nubes medias y altas, a partir de mediodía. Además, el viento será flojo variable alcanzando los 10 km/h después de las 18:00 horas.
Próximos días, calor igual o peor
Toda la semana se mantiene el índice de ultravioleta máximo de 7, es decir, 'alto', como también descartan la lluvia. La única excepción sigue siendo el sábado, con 15% de probabilidad en la tarde al mismo tiempo que activará aviso amarillo por máximas de 38ºC, pero menos extendidas que las de este viernes.
Este domingo bajan un poco los termómetros, a eso de los 36ºC y mínima de 23ºC, que se extiende al lunes 7 de septiembre pero irán bajando poco a poco la próxima semana. En cualquier caso, comenzará con un tiempo similar al de este jueves, pero la Aemet, de momento, no confirma la ola de calor.
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