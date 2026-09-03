Ancelotti regresa a Valdebebas y elogia a Mourinho: "Estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo"

Carlo Ancelotti volvió este jueves a Valdebebas, aunque esta vez lo hizo desde una posición diferente. El italiano, actual seleccionador de Brasil y entrenador más laureado de la historia del Real Madrid, aprovechó su visita a Madrid para reencontrarse con el club que dirigió durante seis temporadas y saludar a José Mourinho, actual técnico blanco, y a los futbolistas brasileños de la plantilla. Una visita con un componente sentimental que también sirvió para conocer su opinión sobre el nuevo proyecto madridista.

Ancelotti se encuentra realizando una gira por Europa para seguir de cerca a los futbolistas brasileños de cara a su próxima convocatoria como seleccionador de la Canarinha. Entre ellos están Vinícius, Rodrygo, Militão y Endrick, aunque estos tres últimos se encuentran actualmente lesionados. El italiano aprovechó su presencia en la Ciudad Deportiva para comprobar personalmente su evolución y, al mismo tiempo, reencontrarse con antiguos compañeros y amigos. El propio Real Madrid confirmó la visita y el encuentro de Ancelotti con Mourinho y la plantilla.

“Estoy aquí en una doble posición, como entrenador de la selección de Brasil y de manera privada a saludar y volver a un sitio donde estuve mucho tiempo y encontrar a jugadores brasileños que se están recuperando. Ha sido una mañana bonita”, explicó el técnico italiano a Real Madrid TV.

Ancelotti levanta a Vinícius tras el KO contra Noruega en octavos de final del Mundial / Octavio Guzman

Elogios para Mourinho

Uno de los momentos más destacados de su visita fue el reencuentro con José Mourinho. Ambos mantienen una buena relación desde hace años. Ancelotti fue el encargado de dirigir al conjunto blanco en dos etapas, mientras que Mourinho afronta ahora su segunda aventura en el banquillo madridista.

El italiano no escatimó elogios hacia su sucesor. “Tengo buena relación con Mourinho desde hace mucho tiempo, nos pasamos ideas, mensajes. Estoy contento de que esté aquí, en este gran club que es el Real Madrid y que conoce muy bien”, señaló.

Ancelotti se mostró además convencido de que el portugués triunfará en esta nueva etapa. “Lo va a hacer muy bien. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo aquí. El equipo empezó muy bien. Un poco de dificultad al principio, pero poco a poco jugó mejor, hizo un gran partido contra la Real Sociedad y ahora empiezan los partidos importantes en Liga con el Betis y la Champions con el Inter”, analizó.

También destacó el trabajo realizado en el mercado de fichajes y el potencial de las nuevas incorporaciones. “Creo que el equipo está bien preparado con los nuevos fichajes, que van a aportar mucho. Va a ser una gran temporada para el Real Madrid”, sentenció.

De entrenador a aficionado

Ancelotti dejó además una de las frases que mejor resume su vínculo con el Real Madrid. Después de tantos años en el banquillo y de haber conquistado numerosos títulos con el conjunto blanco, ahora sigue los partidos desde una posición mucho más tranquila: “El Real Madrid es casa, es familia, es todo. Lo he pasado muy bien aquí y tengo un recuerdo fantástico. He pasado de entrenador a aficionado del Real Madrid, uno de los primeros. Siempre que juega el Madrid me pongo delante de la tele”.

Noticias relacionadas

Ahora, desde el banquillo de Brasil, Ancelotti seguirá muy de cerca la evolución del equipo que considera su casa. Su visita a Valdebebas sirvió para reencontrarse con el club, pero también para dejar un mensaje claro sobre el proyecto de Mourinho: el italiano confía plenamente en que su antiguo equipo volverá a pelear por todo esta temporada.

Fuente: Sport