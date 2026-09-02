Dos trabajadores, graves tras intoxicarse con monóxido de carbono en una finca de Navalcarnero

Dos trabajadores han resultado heridos de gravedad este miércoles tras sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en una finca agrícola de Navalcarnero (Madrid), situada a la altura del kilómetro 45 de la carretera M-600.

Según las primeras informaciones, el monóxido de carbono podría proceder de un generador que se encontraba en el interior de una construcción de la finca. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente laboral.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del SUMMA 112, que han atendido a los dos trabajadores.

El herido más grave es un hombre de 28 años, que presentaba un bajo nivel de consciencia cuando llegaron los servicios de emergencia. Tras ser estabilizado e intubado, ha sido trasladado en estado grave en helicóptero al Hospital Universitario 12 de Octubre.

El segundo afectado es un hombre de 36 años, que también ha necesitado ser intubado. Su estado ha sido considerado potencialmente grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles.

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La Guardia Civil investiga lo ocurrido y trata de determinar si el generador localizado en la construcción fue el origen de la concentración de monóxido de carbono que provocó la intoxicación de los dos trabajadores.