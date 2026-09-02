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Termómetros de casi 40ºC este jueves para Madrid, que activa el aviso amarillo por calor: la Aemet prevé que las alertas se extiendan al viernes

Los madrileños enfrentarán un jueves sofocante con máximas de hasta 39ºC y alerta de calor durante buena parte de la tarde

Vecinos y visitantes se protegen del sol con un paraguas para combatir los termómetros cada vez más cerca de los 40ºC en Madrid este jueves

Vecinos y visitantes se protegen del sol con un paraguas para combatir los termómetros cada vez más cerca de los 40ºC en Madrid este jueves / Álex Zea - Europa Press / Europa Press

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

No todos tienen aire acondicionado en sus casas, pero prácticamente todas las oficinas sí tienen. Aunque muchos enfrentarán atascos y trenes a rebozar para llegar, los termómetros que en Madrid subirán hasta valores cercanos a los 40ºC harán que valga la pena, especialmente durante la tarde, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso amarillo por calor.

Máximas en torno a 37ºC en la Sierra y de 39ºC en el resto de Madrid

Con temperaturas en ascenso, menos acusado en el suroeste, Madrid espera máximas en torno a los 37ºC en la Sierra y de 39ºC en el resto de la Comunidad. En concreto, Aranjuez es la que más elevará el listón con 39ºC, mientras que Alcalá de Henares, Getafe y Navalcarnero se quedarán ligeramente atrás, en los 38ºC. A su vez, Madrid capital y Collado Villalba subirán a los 37ºC.

Los termómetros alcanzarán estos valores durante la tarde, por lo que el aviso se activará en toda Madrid de 13:00 a 21:00 horas, y es que al mediodía ya se hará notar el bochorno, el cual persistirá hasta que caiga la noche al rededor de las 21:00 horas, para darle paso a una oscuridad por encima de los 20ºC.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este jueves

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este jueves / Aemet

En el amanecer de este jueves se registrarán las mínimas, todavía alguna por debajo de los 20ºC, como Aranjuez con 17ºC o Alcalá de Henares con 18ºC. Tanto Collado Villalba como Getafe y Navalcarnero tendrán los mencionados 20ºC y Madrid capital será la que menos baje, con 22ºC.

En cuanto a lluvia, la probabilidad es de 0% para este jueves y viernes. El sábado, que hasta hace poco tenía las mejores posibilidades, ahora tiene de 5% en la mañana y de 15% en la tarde, con lo cual todavía no se descarta la esperanza de un par de gotas de lluvia para compensar el calor. No obstante, los días siguientes se sigue reduciendo el chance.

Con ello, este jueves tendrá un cielo poco nuboso o despejado y viento flojo de componente norte que durante las horas centrales gira al sur y después a componente oeste, durante todo el día a 10 km/h.

Termómetros para los próximos días

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, este jueves cede el testigo a un viernes muy similar, por lo que la Aemet extiende los avisos amarillos. Serán termómetros de hasta 38ºC y mínima de 21ºC, sin lluvia pero con índice ultravioleta 'alto' (de 7), al igual que el resto de la semana.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

El sábado inaugura oficialmente el fin de semana con máxima de 36ºC y mínima de 25ºC, la más alta de la semana. Las mínimas seguirán rondando los 23ºC en el comienzo de la próxima semana, acompañadas de máximas fluctuantes pero altas. Es pronto para saber si será suficiente para llamarlo ola de calor, ni confirmar el aviso amarillo para este sábado, pero en definitiva, septiembre comienza con el calor sofocante más típico del verano.

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