Telefónica cierra la venta de su histórica sede de Gran Vía al empresario murciano Tomás Olivo por más de 200 millones de euros

Telefónica ha cerrado la vente de su histórica sede, localizada en el número 28 de la madrileña calle Gran Vía, al empresario cartagenero Tomás Olivo, por un importe superior a 200 millones de euros. Así se desprende de la información adelantada por 'Cinco Días', que cita a fuentes de la 'teleco' presidida por Marc Murtra.

Según detallan las fuentes internas, la venta se escrituró el pasado martes. Tomás Olivo, que en la actualidad ocupa el puesto número seis en el Ránking de los Españoles más Ricos elaborado por la revista Forbes con una fortuna estimada en 4.600 millones de euros, es dueño de General de Galerías Comerciales (GGC), socimi cotizada en BME Growth propietaria de numerosos centros comerciales a lo largo y ancho de España. El empresario oriundo de Cartagena había llegado a un acuerdo con Telefónica en mayo, y la operación queda formalmente cerrada a 1 de septiembre.

La nueva etapa del edificio

En la actualidad -tras su reinauguración en septiembre de 2024- este edificio, que fue construido hace casi 100 años, en 1929, alberga la mayor tienda de Movistar en España, junto a una sala de cine, un plató de televisión, dos estudios de grabación de contenidos, un espacio para 'gaming' y el Movistar Café, además de conectar de forma directa con Espacio Fundación Telefónica.

Se trata de una construcción de estilo neobarroco de 90 metros de altura y 13 plantas, que fue el primer rascacielos de Madrid y, hasta los años 50, el edificio más alto de Europa.

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Fuente: El Periódico