El refugio de Susanna Griso en la Sierra de Madrid: grandes ventanales con vistas a su amplio jardín y piscina privada

Este julio, el hogar de la presentadora Susanna Griso pasó por un gran cambio, para bien, ya que hace un par de meses se casó con Luis Enríquez Nistal. Juntos y con la compañía de los hijos de la periodista, han creado un espacio para desconectar del ajetreo citadino, una tarea que tampoco resulta muy difícil desde la Sierra de Madrid.

Cuando sale del plató de 'Espejo Público', cuando lo que hace falta es quitarse los zapatos y descansar en el sofá gris de su sala, Griso conduce menos de una hora para volver a casa en plena Cuenca Alta del Manzanares, enclave natural privilegiado lleno de privacidad y tranquilidad, escondido entre árboles y zonas verdes.

Dentro de la casa de la presentadora

En una de las zonas más exclusivas de Madrid, Susanna Griso he encontrado en un chalet rodeado de naturaleza el refugio perfecto para escapar de las cámaras. Está ubicado entre San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, muy cerca del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

El salón de Susanna Griso, con decoración colorida y un diseño de interior moderno. En la imagen abraza a su ahora fallecido caniche, Obi / @susannagrisooficial

Por su perfecto balance entre estar muy lejos y a la vez tan cerca de Madrid, sumado a sus 441 metros cuadrados sobre una parcela de más de 3.500 metros cuadrados, la propiedad cuesta 1,5 millones de euros. La casa se reparte en dos plantas y seis dormitorios, con una biblioteca, sala de juegos, cocina y salón que, por supuesto, tienen un diseño de interior destacable.

A través de sus redes sociales, ha desvelado algunos rincones de su casa, donde vive desde hace unos dos años. Predominan los espacios amplios, la luz natural y los materiales cálidos. En este sentido, ha apostado por un ambiente luminoso, moderno y abierto al paisaje.

Recorrido por el millonario chalet

El recibidor, de paredes blancas, cuenta con una butaca con tachuelas y un arreglo floral sobre una consola de madera al natural, libros decorativos apilados y una figurita de un gato de la suerte sobre una mesa. En sus redes sociales, Susanna Griso ha confesado cuánto le gustan los arreglos florales y que los cambia constantemente.

En definitiva, la luz natural es el verdadero protagonista gracias a amplios ventanales y una distribución estratégicamente pensada para darle paso libre, por lo que cada estancia respira amplitud y confort coronado por detalles en madera, flores y alfombras.

Es así que destaca un aparador verde y una lámpara cesta, pero todas las miradas se las queda la gran chimenea escultórica, como separador de espacios con el comedor y recoge la calidez del hogar con toques de color en los cojines.

Sala de estar de Susanna Griso, chimenea, luz natural y decoración moderna / @susannagrisooficial

La espaciosa cocina tiene muebles muy funcionales que siguen con la gama neutra del resto de la casa, pero al bajar la mirada hay un original suelo con azulejos de inspiración hidráulica, muy típico de Barcelona, su ciudad natal. Estos toques de color se extienden al papel pintado de Coordonné en el dormitorio, reconvertido en una selva por el estampado amarillo con hojas.

Oasis de desconexión: amplio jardín, piscina privada y vistas a la Sierra

Por fuera, la parcela se extiende por una pradera verde para configurar un amplio jardín, piscina privada y un porche acristalado para pasar el tiempo en familia. Asimismo, la casa en su conjunto tiene grandes ventanales para seguir disfrutando de las vistas aun sin necesidad de salir, y es que la parcela no sólo ofrece un paisaje increíble de la Sierra madrileña, sino también una gran zona ajardinada.

Susanna Griso en su amplio jardín en la Sierra de Madrid / @susannagrisooficial

También tiene un rincón de lectura con paredes oscuras para crear un contraste con el sillón de color crema, iluminado por una lámpara de pie con pantalla clara rodeada de fotografías enmarcadas en blanco y dos esculturas.

Noticias relacionadas

Al igual que muchas celebridades, ha optado por una comunidad de alto nivel, de esas que se abanderan con el lujo y la privacidad, con zonas comunes, seguridad privada y un entorno cuidado.