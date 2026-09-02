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Casi 400 plantas y la luz "pinchada": desmantelan una plantación de marihuana en una casa de un pueblo de Madrid

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Valdeolmos-Alalpardo tras hallar 391 plantas, 650 gramos de cogollos preparados para la venta y 200 gramos de hachís en la vivienda

La Guardia Civil incauta una macroplantación de marihuana

La Guardia Civil incauta una macroplantación de marihuana / GUARDIA CIVIL

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Europa Press

Madrid

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Valdeolmos-Alalpardo como presunto autor de un delito contra la salud pública después de localizar en su domicilio una plantación 'indoor' de marihuana con un total de 391 plantas.

Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron además 650 gramos de cogollos preparados para su venta en bolsas transparentes y 200 gramos de hachís, así como diversos útiles destinados al cultivo y elaboración de marihuana.

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Al detenido se le atribuye también un delito de defraudación de fluido eléctrico, al detectarse una conexión ilegal a la red eléctrica utilizada para mantener la plantación, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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