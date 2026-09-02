Conciertos de La Pegatina, Coti o Jaime Urrutia acompañan la artesanía y gastronomía local en este mercado medieval a menos de una hora de Madrid

Bajo la luz de las antorchas, a orillas del río Tajo y a menos de una hora de Madrid, Aranjuez celebra su propia versión de los clásicos mercadillos medievales en donde, junto a los tradicionales puestos de comida, artesanía y juegos, habrá conciertos de artistas como La Pegatina, Coti o Jaime Urrutia en marco de sus Fiestas del Motín.

Para los madrileños, septiembre comienza con la temporada de mercados medievales. El dilema para el primer fin de semana será entre Buitrago del Lozoya y las Fiestas del Motín de Aranjuez, estas últimas declaradas Bien de Interés Turístico Internacional con una amplia programación cultural preparada.

Mercadillo medieval al mayor estilo goyesco

La cartelera de las Fiestas del Motín está entre los mejores de este verno, pero los que saben de mercadillos medievales saben que el de Aranjuez es muy particular por su carácter Goyesco, esa escencia de feria al aire libre ambientada en la España de finales del siglo XVIII y principios del XIX, la misma época del pintor Francisco de Goya y de la estética de los majos y manolas.

El mercado medieval permanecerá abierto durante todas las Fiestas del Motín de Aranjuez / Epe

Aranjuez regresará al medioevo del 3 y 6 de septiembre, en el Jardín de Isabel II, ubicado junto a la Plaza de San Antonio. La artesanía local, joyas, jabones o ropa, no será la única tentación para comprar, ya que las carnes a la brasa y los embutidos caseros también harán de las suyas. Podrá visitar el mercado de 19.00 a 00.00 h (jueves), 11.00 a 14.00 h y de 19.00 a 00.00 h (viernes, sábado y domingo).

Al rededor, una decoración de época, vecinos disfrazados como en un cuento de hadas, coloridos carteles y la sensación de que en cualquier momento soplará una flauta. También habrá espectáculos y talleres para los más pequeños, entre otras actividades.

La Pegatina, Coti o Javier Urrutia en las Fiestas del Motín Aranjuez

La propuesta musical más destacable de la programación comenzará a las 22:00 horas con un tributo a Miguel Bosé en la Plaza de la Constitución el 4 de septiembre. Una hora después, La Pegatina se subirá al escenario en la Plaza de San Antonio (Mariblanca) de forma gratuita.

Retrato del grupo musical La Pegatina, que actuará gratis en Aranjuez. / EPE

Al día siguiente, el sábado 5 de septiembre a las 22:00 horas, tendrá lugar la tradicional escenificación del Motín de Aranjuez, en el que se dramatiza el levantamiento histórico contra Manuel Godoy ocurrido en marzo de 1808 en Plaza de Parejas.

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Al mismo tiempo, Jaime Urrutia estará cantando sus éxitos como ¿Dónde estás?, ¡Qué barbaridad! y La culpa fue del cha-cha-chá en la Plaza de la Constitución, mientras que no será hasta medianoche que Coti tome el micrófono en la Plaza de San Antonio (Mariblanca) para corear Nada fue un error, Antes que ver el sol y Bailemos.