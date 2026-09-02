Madrid estrena un cine al aire libre con palomitas y entradas gratis: solo disponible durante estas fechas

Septiembre suele marcar el final del verano, pero en Madrid todavía quedan noches para aprovechar al aire libre. Las temperaturas empiezan a suavizarse, los planes regresan a la ciudad y las propuestas culturales vuelven a llenar la agenda con opciones que permiten alargar un poco más esa sensación estival.

Entre terrazas, conciertos y actividades al aire libre, el cine sigue siendo uno de los planes que mejor funcionan en esta época del año. Y cuando la propuesta combina una proyección bajo las estrellas, acceso gratuito, palomitas incluidas y un componente divulgativo, el atractivo es todavía mayor.

Eso es precisamente lo que propone CSIC de Cine, el ciclo organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que regresa este septiembre con una nueva edición en el campus central del organismo, en Madrid.

La iniciativa combina cine al aire libre, divulgación científica y acceso gratuito, con tres sesiones que abordarán temas como el alzhéimer, el síndrome de Tourette y la memoria histórica. Las proyecciones tendrán lugar los viernes 11, 18 y 25 de septiembre, con 410 plazas disponibles en cada sesión. Además, la entrada incluye palomitas y agua gratis.

Tres películas y tres temas para debatir

La quinta edición de CSIC de Cine arrancará el 11 de septiembre con Yo no moriré de amor, ganadora de la Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Málaga. La cinta cuenta la historia de Clara, una joven de 18 años cuya vida cambia cuando su madre empieza a mostrar los primeros síntomas del alzhéimer. Antes de la proyección, la especialista en química médica Ana Martínez y el experto en demografía Diego Ramiro abordarán las implicaciones médicas y sociales de esta enfermedad neurodegenerativa.

El 18 de septiembre será el turno de Incontrolable, una película británica basada en la historia real de John Davidson, diagnosticado con síndrome de Tourette a los 15 años. El filme aborda el estigma y las dificultades asociadas al trastorno, pero también el papel del humor y la resiliencia. El neurocientífico Ignacio Obeso participará en el coloquio previo junto a los creadores de contenido Jordi Rodríguez Moreno y Alicia González Mayoral, ambos con síndrome de Tourette.

La última cita llegará el 25 de septiembre, coincidiendo con la Noche Europea de los Investigadores, con la proyección de La cena. Protagonizada por Alberto San Juan y Mario Casas, la película sitúa la acción tras el final de la Guerra Civil, cuando un grupo de prisioneros republicanos recibe el encargo de preparar una cena en honor a Franco.

Antes de la sesión, el historiador Gutmaro Gómez Bravo y la especialista en historia de la ciencia Ana Romero de Pablos conversarán sobre memoria histórica y las consecuencias de la represión de la posguerra.

Así puedes conseguir las entradas gratis

Todas las sesiones de CSIC de Cine son gratuitas, aunque es necesario realizar una reserva previa. Las entradas podrán solicitarse desde el lunes anterior a cada proyección y cada sesión dispondrá de 410 plazas.

Las puertas abrirán a las 19.30 horas y cerrarán a las 20.00 horas, momento en el que comenzarán los encuentros con los investigadores. Las películas arrancarán poco después de las 21.00 horas.

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Las localidades no estarán numeradas, por lo que las plazas se ocuparán por orden de llegada. Además de la entrada gratuita, los asistentes recibirán palomitas y agua sin coste, convirtiendo el ciclo en uno de los planes de cine al aire libre más completos para este mes de septiembre en Madrid.