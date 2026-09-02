Fuenlabrada, Alcobendas o Torrejón: las concentraciones por Ceuta recorren los municipios de Madrid

Las concentraciones por Ceuta se han extendido este miércoles, 2 de septiembre, por numerosos municipios de la Comunidad de Madrid, donde vecinos, representantes políticos y cargos locales se han reunido en plazas y frente a distintos ayuntamientos. Banderas de España y de Ceuta, el himno nacional, aplausos, consignas políticas y mensajes contra el racismo han marcado una jornada que también ha tenido presencia fuera de Madrid capital.

Buena parte de los actos respondían al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que había convocado concentraciones a las 20.00 horas, coincidiendo con el Día de Ceuta, con el objetivo declarado de mostrar solidaridad con los ciudadanos de la ciudad autónoma. La iniciativa se ha reproducido en distintos puntos de la región, aunque cada municipio ha dejado escenas y mensajes diferentes.

A lo largo de la tarde, asistentes, formaciones políticas y cuentas locales compartieron en redes sociales numerosas escenas de las concentraciones, desde vídeos de cánticos y del himno hasta imágenes de banderas, pancartas y momentos concretos de las movilizaciones.

Banderas y consignas en Torrejón, Leganés y Fuenlabrada

En Torrejón de Ardoz, el Ayuntamiento se sumó a la convocatoria y citó a los vecinos en la Plaza Mayor, frente a la sede del Consistorio. Durante la concentración pudieron verse banderas de España y de Ceuta, a las que se sumaron también enseñas de Vox entre una parte de los participantes, haciendo visible la presencia de simpatizantes de la formación durante el acto.

La movilización tuvo también seguimiento en Leganés, donde se escuchó uno de los lemas que se repetirían en otras localidades de la región: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". El Partido Popular de Leganés recogió posteriormente la consigna en sus redes sociales, desde las que agradeció la asistencia de vecinos y destacó la presencia del alcalde, Miguel Ángel Recuenco, junto a otros representantes de la formación.

En Fuenlabrada, la concentración tuvo como escenario la Plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento, donde pudieron verse banderas de España entre quienes acudieron a la convocatoria. Entre los asistentes se encontraba también Noelia Núñez, exdiputada del Partido Popular en el Congreso, exportavoz popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y antigua vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital del partido, responsabilidades que abandonó tras renunciar a sus cargos políticos en julio de 2025. Su presencia supuso una de las principales representaciones políticas visibles en una concentración celebrada en un municipio al que ha estado estrechamente vinculada.

En Getafe, la concentración tuvo también momentos de marcado contenido político, ya que algunos asistentes profirieron descalificaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las expresiones se escucharon durante el desarrollo del acto y procedieron de parte de los participantes.

El himno de España se escucha en Móstoles y Alcobendas

Los símbolos nacionales tuvieron también protagonismo en Móstoles, donde los participantes se congregaron en la Plaza de España. Durante el desarrollo del acto sonó el himno de España, una escena que se repitió en otros municipios de la Comunidad de Madrid y que formó parte del componente simbólico de varias de las convocatorias celebradas durante la tarde.

El himno volvió a escucharse en Alcobendas, aunque en este caso el momento terminó con los aplausos de los asistentes una vez finalizada su interpretación. La respuesta de los participantes se produjo durante una concentración que también había reunido a vecinos en las inmediaciones del Ayuntamiento.

Muy cerca, en San Sebastián de los Reyes, los asistentes se concentraron en la Plaza de la Constitución, donde volvió a escucharse "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". Nuevas Generaciones del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes afirmó posteriormente en X que habían acudido "miles de personas" para respaldar a Ceuta y a los ceutíes. La cifra corresponde a una estimación difundida por la propia organización política y no a un recuento independiente. NNGG acompañó además su publicación con críticas al Gobierno de España.

También en el norte de la región, Tres Cantos registró una concentración junto al Ayuntamiento, donde numerosos vecinos se reunieron durante la tarde. La imagen de los participantes congregados en las inmediaciones del Consistorio se sumó a las movilizaciones celebradas simultáneamente en otros municipios del entorno.

El tráfico en Las Rozas y los reproches a la alcaldesa de Alcorcón

En Las Rozas, la concentración tuvo lugar igualmente en las inmediaciones del Ayuntamiento, aunque el desarrollo del acto estuvo acompañado por críticas relacionadas con el tráfico. Un usuario denunció a través de X que la calle situada frente al Consistorio no había sido cortada y aseguró que el paso de coches y autobuses llegó a atravesar la concentración.

El perfil dirigió sus críticas al alcalde, José de la Uz, del Partido Popular, que se encontraba presente durante el acto. Al tratarse de una denuncia difundida por esta cuenta, la descripción de lo sucedido con el tráfico corresponde a su versión y no a una información facilitada por el Ayuntamiento.

En Alcorcón, parte de los asistentes trasladó sus críticas directamente al ámbito municipal. Durante la concentración se escuchó el grito "Alcaldesa, ¿dónde estás?", dirigido a la regidora, Candelaria Testa Romero. La consigna fue coreada por algunos de los participantes y situó a la alcaldesa en el centro de uno de los momentos políticos de la convocatoria alcorconera.

Banderas de Ceuta en Rivas y dos mensajes distintos en Villalba

En Rivas-Vaciamadrid, la concentración dejó una imagen diferente a las vistas en otros municipios, ya que entre los asistentes pudieron observarse banderas de Ceuta en las inmediaciones del Centro Cultural Federico García Lorca. La enseña de la ciudad autónoma se convirtió así en uno de los elementos más visibles de la convocatoria celebrada en el municipio.

La situación fue distinta en Collado Villalba, donde coincidieron actos con planteamientos diferentes. Por una parte, el Ayuntamiento había convocado una concentración en la Plaza de la Constitución bajo el lema "Ceuta es España", en línea con las movilizaciones de apoyo a la ciudad autónoma que se estaban celebrando en otros puntos de la Comunidad.

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Al mismo tiempo, colectivos de la Sierra habían convocado una segunda movilización en la Plaza de la Estación, donde pudieron verse carteles con el mensaje "Paremos los pies al racismo". Los organizadores de esta convocatoria centraron sus reivindicaciones en la situación de migrantes y refugiados y en el rechazo a los discursos que calificaban de racistas y xenófobos.