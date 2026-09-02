Madring gana su primera carrera contra el reloj: la pista y las gradas, listas a diez días de la F1

Madring ha entrado ya en la última vuelta de su particular carrera contrarreloj. A menos de 10 días de que arranque el Gran Premio de F1 de España, el circuito está terminado, las gradas se encuentran instaladas y los principales dispositivos técnicos y de seguridad han sido probados en condiciones reales. Los trabajos se concentran ahora en completar el montaje de las zonas para aficionados y ultimar los detalles propios de un evento que reunirá a decenas de miles de personas entre el 11 y el 13 de septiembre.

“Están todas las gradas puestas y la pista hace meses que está preparada. Simplemente, estamos ultimando el montaje de las Fan Zone”, explican a El Periódico de España fuentes del circuito, que aseguran afrontar la recta final “con muchas ganas” y sin contratiempos que puedan poner en riesgo la prueba. Ni siquiera el robo de cableado de unos generadores eléctricos, que la policía investiga desde el pasado domingo. “Ha sucedido como puede suceder en cualquier obra. En una obra tan grande son cosas que pasan, pero no nos afecta en absoluto a la operativa”, minimizan desde la organización.

El circuito completó el 25 y 26 de agosto sus primeros test oficiales con los monoplazas de Fórmula 3. Durante las dos jornadas, 30 pilotos de diez equipos recorrieron los 5,4 kilómetros del trazado y permitieron poner a prueba el asfalto, las comunicaciones, la señalización, la dirección de carrera y los sistemas médicos, de seguridad y de recuperación de vehículos. Antes, el 9 de julio, ya lo habían hecho los monoplazas de Ferrari con un filming day protagonizado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc que sirvió como validación oficial a dos meses del debut.

Como contrapunto negativo, las pruebas de los F3 anticiparon el que será uno de los temas más conflictivos del inminente estreno: las quejas por ruido. La plataforma Stop Fórmula 1 Madrid realizó mediciones propias y aseguró haber registrado una media de 105 decibelios. El colectivo, integrado por varias entidades vecinales, prevé encargar mediciones oficiales durante el GP para estudiar posibles acciones judiciales. Consciente de este problema, el Ayuntamiento sostiene que se instalarán pantallas acústicas, barreras naturales y otras medidas destinadas a reducir las afecciones. "No negamos que se vayan a producir molestias, pero asumimos nuestra obligación de adoptar todas las medidas para minimizarlas”, señaló este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

De los planos al asfalto en poco más de un año

El proyecto comenzó oficialmente el 23 enero de 2024, cuando Fórmula 1 anunció el acuerdo con Ifema para trasladar el Gran Premio de España a la capital entre 2026 y 2035. En abril de 2025, el contrato fue adjudicado por 83,2 millones a la UTE formada por Acciona y Eiffage Construcción. El encargo incluía tanto la construcción de las infraestructuras permanentes como el montaje y desmontaje de los elementos temporales y la posterior reposición de los viales públicos empleados durante cada edición.

El resultado es un circuito híbrido que combina 4,1 kilómetros levantados sobre terrenos de Ifema y Valdebebas con otros 1,3 kilómetros que discurren por las calles aledañas. Esta fórmula permitirá conservar una parte de las instalaciones durante todo el año, mientras que gradas, protecciones y otras estructuras provisionales serán retiradas después de cada Gran Premio para devolver las calles afectadas a su uso habitual.

Una pista de 22 curvas y hasta 340 kilómetros por hora

El trazado definitivo mide 5,4 kilómetros y cuenta con 22 curvas, varios cambios de rasante y cinco puntos diseñados para favorecer los adelantamientos. Tras la recta principal de 589 metros, los pilotos atravesarán el tramo urbano de la calle Ribera del Sena, donde alcanzarán una velocidad máxima estimada de 340 kilómetros por hora, antes de afrontar la Subida de Las Cárcavas, con una pendiente del 8%, una curva ciega y un descenso posterior del 5%.

La gran seña de identidad de Madring será la curva 12, bautizada como La Monumental. Con cerca de 548 metros de longitud y un peralte del 24%, será la curva inclinada más larga del Mundial. Los pilotos permanecerán alrededor de seis segundos girando a gran velocidad ante una grada con capacidad para unos 45.000 espectadores. Desde allí encararán otra fuerte frenada antes de las rápidas Enlazadas de Valdebebas, que se tomarán prácticamente a fondo, y regresarán a Ifema a través del túnel para completar la vuelta junto a los pabellones del recinto ferial.

Una Fan Zone como último montaje

Mientras la parte deportiva ya está preparada, el trabajo pendiente durante estos últimos días se concentra en las Fan Zone, los espacios gastronómicos, de entretenimiento y venta de merchandising que completarán la experiencia del público. La mayor se situará junto a la zona de pelouse, entre las curvas 14 y 15, en el sector de Valdebebas. A ellas se suma una amplia oferta de hospitality formada por 12 experiencias repartidas en siete recintos.

Con pases que oscilan entre los 600 y los 5.000 euros, estas incluyen terrazas panorámicas, actuaciones, fiestas posteriores a las carreras y propuestas gastronómicas elaboradas por cocineros que suman más de veinte estrellas Michelin. El espacio más exclusivo, el Club 91, estará ubicado junto a la recta principal y ya ha agotado sus 2.500 plazas. La Azotea, otra de las instalaciones VIP, se levanta junto a La Monumental.

La expectación también empieza a reflejarse fuera del circuito. Los datos de Amadeus Travel Intelligence apuntan a un incremento del 46% en las reservas aéreas desde Reino Unido y del 45% desde Corea del Sur con motivo del Gran Premio. El Ayuntamiento calcula que la cita atraerá a unos 120.000 visitantes, generará alrededor de 8.000 empleos directos y dejará un impacto económico próximo a los 450 millones de euros.