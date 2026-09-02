Trabajadoras de escuelas infantiles vuelvan a manifestarse en Sol para pedir "salarios dignos" y bajada de ratios

Trabajadoras de escuelas infantiles han vuelto a manifestarse este miércoles por la mañana en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, para reclamar "salarios dignos" y una bajada de ratios de cara al inicio del curso escolar en el que se mantienen en huelga indefinida.

"Llevamos desde abril en huelga indefinida, pidiendo bajada de ratios, pareja educativa y salarios dignos. La pareja educativa y la bajada de ratios, pues el Ministerio ya está haciendo su trabajo, ahora que nos quedan esos salarios dignos, y entonces al Partido Popular parece que le da igual cómo se encuentran las familias y las criaturas", ha afirmado la portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Rosa Marín, en declaraciones a los periodistas.

Servicios mínimos

Así, ha subrayado que en las escuelas se mantienen unos servicios mínimos algo que "no ayuda al periodo de vinculación" de los niños, pero ha subrayado que estarán en huelga hasta que el PP "decida por fin sentarse a negociar un plan" para mejorar los salarios.

07/04/2026 Concentración de las trabajadoras de escuelas infantiles frente al Ministerio de Educación. POLITICA / EUROPA PRESS / Europa Press

"No podemos estar, después de cinco meses de huelga indefinida, volvernos a las aulas cobrando el salario mínimo interprofesional y recibiendo 1.000 euros a final de mes con la responsabilidad que tenemos", ha criticado la portavoz, quien ha insistido en la importancia de que la Administración regional se siente a negociar para "dignificar" la profesión.

Espera que la Comunidad "reflexione" y ha destacado que "no es lo más efectivo" para el PP de cara a la campaña electoral del año que viene tener a las familias madrileñas con niños de 0 a 3 años "de uñas".

Más protestas

Si no cambia la situación la portavoz de la plataforma ha afirmado que seguirán manifestándose en la calle y en huelga indefinida porque ya llevan "precarizadas toda la vida" y no les importa "un poquito más". "A paciencia no nos gana nadie", ha expresado.

En la concentración han participado la secretaria del Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, así como la diputada de Más Madrid María Pastor.

Maroto ha criticado que el nuevo curso político arranque de la misma manera que terminó, que es con las trabajadoras de escuelas infantiles en huelga "sin ninguna solución por parte del Ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid".

"Un caos"

"Este curso escolar, como se preveía, va a ser un caos, un caos no solo por la huelga de las trabajadoras infantiles que siguen reclamando derechos, que les está negando el Ayuntamiento y la Comunidad, sino también por la falta de plazas públicas para muchas familias madrileñas por una situación de las infraestructuras educativas que hemos estado denunciando durante estos tres años", ha afirmado.

De su lado, Sánchez Acera ha criticado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no quiera "ni reunirse" con las trabajadoras de escuelas infantiles y ha subrayado que se trata de una etapa "importantísima" en el crecimiento de los niños. "Son los verdaderos problemas de los madrileños, no la compra de áticos, sino la educación", ha reivindicado.

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles celebró en julio la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que planteó una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

"Impacto real"

No obstante, recalcó que "el impacto real" de esta medida "dependerá única y exclusivamente de su aplicación efectiva por parte de las comunidades autónomas, que son las responsables de su desarrollo e implementación en cada territorio".

Por su parte, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, tachó de "cortina de humo" la propuesta del Gobierno de España para bajar ratios en Educación Infantil y exigió financiación para llevarlo a cabo.

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Asimismo, alertó de que las dos grandes patronales del sector prevén un "cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas" si se produce esta medida, lo que significa que "más de 226.000 familias que se quedarían sin plaza educativa y más de 60.000 educadoras que podrían acabar en la calle".