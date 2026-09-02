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Un incendio en una vivienda de Navalcarnero obliga a desalojar a sus ocupantes

El fuego se ha declarado en un chalet de la calle Camilo José Cela y ha sido controlado por cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, sin heridos ni intoxicados

Bomberos de la Comunidad de Madrid en un incendio en una vivienda en Navalcarnero

Bomberos de la Comunidad de Madrid en un incendio en una vivienda en Navalcarnero / COMUNIDAD DE MADRID

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EP

MADRID

Un incendio declarado este miércoles en una vivienda de Navalcarnero ha obligado a desalojar a las personas que se encontraban en el inmueble, aunque el suceso se ha saldado sin heridos ni intoxicados, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El fuego se ha originado alrededor de las 16.00 horas en un chalet situado en la calle Camilo José Cela de Navalcarnero, hasta donde se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid. A su llegada, los efectivos han localizado el incendio en la primera planta de la vivienda.

Los bomberos han conseguido confinar las llamas en la zona afectada, evitando que el incendio se extendiera al resto de las habitaciones. Una vez controlado el fuego, los efectivos han realizado también tareas de ventilación para evacuar el humo acumulado en la primera y segunda planta del inmueble.

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Las personas que se encontraban en el interior habían sido desalojadas antes de la intervención de los servicios de emergencia y ninguna ha necesitado asistencia sanitaria. Durante la actuación ha permanecido movilizado de forma preventiva un dispositivo de Protección Civil de Navalcarnero.

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