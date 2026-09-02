Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación CeutaRaúl AsencioÁtico de AyusoCasa ÁrabeMadringEstadio de ShakiraCentro comercial MadridMercado de fichajesSusanna GrisoTamara Falcó
instagramlinkedin

SUCESOS

Herido grave un obrero de 51 años tras caer cinco metros en un pozo en Carabanchel

El trabajador fue rescatado por Bomberos y Samur-Protección Civil y trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde permanece ingresado con pronóstico grave

Sanitarios del Samur-Protección Civil

Sanitarios del Samur-Protección Civil / EMERGENCIAS MADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Un obrero de 51 años ha resultado herido grave en Carabanchel tras precipitarse desde una altura de unos cinco metros mientras trabajaba en el interior de un pozo. El accidente laboral se ha producido durante la tarde de este miércoles en el barrio madrileño de Comillas.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 17.15 horas en la calle Valmayor, según han informado fuentes de Emergencias Madrid. Por causas que están siendo investigadas, el trabajador se encontraba realizando labores en el interior de un pozo cuando cayó desde una altura aproximada de cinco metros.

Bomberos y Samur rescatan al trabajador del interior del pozo

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y sanitarios del Samur-Protección Civil, que han accedido al interior del pozo para atender al trabajador.

Una vez estabilizado, los equipos de emergencia han procedido a su rescate con ayuda de una grúa utilizada en las obras. Ya en el exterior, el obrero ha recibido nuevamente asistencia sanitaria antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

Noticias relacionadas

También han acudido al lugar agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se han hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo este accidente laboral en Carabanchel.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este pueblo de Madrid se transformará en un mundo de Navidad durante casi dos meses: las entradas ya se están agotando
  2. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
  3. Entramos en las obras del estadio que Shakira levantará en Madrid para cerrar su gira mundial: 'Marcará el futuro
  4. Móstoles anuncia dos conciertos gratuitos para sus Fiestas Patronales 2026: ‘Cerca de las Estrellas’ y ‘Michael Legacy’
  5. El Gobierno prohíbe la manifestación de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid
  6. El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
  7. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  8. Estas son las actividades gratuitas durante el mes de septiembre en Toledo: fechas y horarios

Herido grave un obrero de 51 años tras caer cinco metros en un pozo en Carabanchel

Herido grave un obrero de 51 años tras caer cinco metros en un pozo en Carabanchel

Diego Urdiales lo borda en Colmenar Viejo: los naturales que traspasan el alma

Diego Urdiales lo borda en Colmenar Viejo: los naturales que traspasan el alma

Dos trabajadores, graves tras intoxicarse con monóxido de carbono en una finca de Navalcarnero

Dos trabajadores, graves tras intoxicarse con monóxido de carbono en una finca de Navalcarnero

Cae una banda criminal que orquestó un plan para secuestrar a Kylian Mbappé desde una cárcel de Francia

Cae una banda criminal que orquestó un plan para secuestrar a Kylian Mbappé desde una cárcel de Francia

Getafe teme un nuevo "colapso" del tráfico este fin de semana por el Coca-Cola Music Experience

Getafe teme un nuevo "colapso" del tráfico este fin de semana por el Coca-Cola Music Experience

Raúl Asencio se sienta al banquillo por la difusión del vídeo sexual con el deber de pedir perdón a las víctimas

Raúl Asencio se sienta al banquillo por la difusión del vídeo sexual con el deber de pedir perdón a las víctimas

Condenado el futbolista Raúl Asencio por conducir ebrio en Gran Canaria

Condenado el futbolista Raúl Asencio por conducir ebrio en Gran Canaria

Telefónica cierra la venta de su histórica sede de Gran Vía al empresario murciano Tomás Olivo por más de 200 millones