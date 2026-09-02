SUCESOS
Herido grave un obrero de 51 años tras caer cinco metros en un pozo en Carabanchel
El trabajador fue rescatado por Bomberos y Samur-Protección Civil y trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde permanece ingresado con pronóstico grave
EP
Un obrero de 51 años ha resultado herido grave en Carabanchel tras precipitarse desde una altura de unos cinco metros mientras trabajaba en el interior de un pozo. El accidente laboral se ha producido durante la tarde de este miércoles en el barrio madrileño de Comillas.
Los hechos han ocurrido alrededor de las 17.15 horas en la calle Valmayor, según han informado fuentes de Emergencias Madrid. Por causas que están siendo investigadas, el trabajador se encontraba realizando labores en el interior de un pozo cuando cayó desde una altura aproximada de cinco metros.
Bomberos y Samur rescatan al trabajador del interior del pozo
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y sanitarios del Samur-Protección Civil, que han accedido al interior del pozo para atender al trabajador.
Una vez estabilizado, los equipos de emergencia han procedido a su rescate con ayuda de una grúa utilizada en las obras. Ya en el exterior, el obrero ha recibido nuevamente asistencia sanitaria antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.
También han acudido al lugar agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se han hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo este accidente laboral en Carabanchel.
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