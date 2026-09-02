El paro sube un 2,51% en agosto en la Comunidad de Madrid, hasta los 280.512 desempleados

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid creció un 2,51% en agosto, con 6.881 desempleados más en relación al mes de julio, hasta alcanzar la cifra global de 280.512 personas en paro.

Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a agosto de 2025, se han registrado 422 desempleados más en la región madrileña, lo que supone un incremento interanual del 0,15%.

De los 280.512 desempleados registrados en la Comunidad de Madrid en el mes de agosto, 112.885 son hombres y 167.627 son mujeres. Además, 18.677 son menores de 25 años, una franja de edad en la que hay más desempleo entre hombres.

En el caso de los trabajadores extranjeros, el desempleo ha crecido entre este colectivo en 6.647 personas. el total de desempleados extranjeros, 16.435 son comunitarios y 36.692 de países extracomunitarios.

A nivel nacional, el paro subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera. Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en agosto en seis ocasiones y ha subido en 25. El mayor descenso fue el de agosto de 2021, cuando disminuyó en 82.583 parados, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 103.000 personas en ese mes. En agosto del año pasado, el paro subió en 21.905 personas.

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En el último año, el desempleo acumula un descenso de 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos, con un retroceso del paro femenino de 52.974 mujeres (-3,6%) y una caída del desempleo masculino de 17.619 varones (-1,8%).