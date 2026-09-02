CRISIS MIGRATORIA
Madrid censura el "papel decisivo" de Marruecos y la "indolencia" de Sánchez ante la "invasión organizada" de Ceuta
El Gobierno de Ayuso reclama explicaciones al Ejecutivo central tras un informe que atribuiría a las fuerzas marroquíes responsabilidad en la crisis de Ceuta
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra el Gobierno central y contra Marruecos por la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio. El portavoz madrileño ha acusado a Rabat de haber desempeñado un "papel decisivo" en lo que ha calificado como una "invasión organizada" y ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez su falta de respuesta ante la situación.
García Martín ha realizado estas declaraciones tras conocerse un informe que, según ha señalado, atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes responsabilidad en los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio. A su juicio, estos hechos se produjeron con la "complicidad del Gobierno de Rabat" y ante la "indolencia" del Ejecutivo español.
"34 días después, lo que vemos es que Ceuta sigue sumida en un caos", ha afirmado el consejero, quien también se ha preguntado "qué sabe el Gobierno de Rabat" para, en sus palabras, tener "maniatado" a Sánchez y a su Gobierno. García Martín ha insistido en calificar lo sucedido de "invasión organizada" y ha acusado al presidente del Gobierno de recurrir a "cortinas de humo" para evitar dar explicaciones.
El portavoz madrileño también ha reprochado a Sánchez su actuación durante aquellos días y ha criticado la imagen del presidente durante sus vacaciones en La Mareta. "La imagen de Pedro Sánchez de vacaciones en chancletas, con más seguridad de la que tenían los ciudadanos de Ceuta cuando estaban siendo invadidos, le va a perseguir toda la vida", ha asegurado.
El consejero, junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el resto miembros de su Gobierno tienen previsto participar en el acto convocado frente al Ayuntamiento de Madrid este miércoles a las 20 horas para mostrar su apoyo a la población ceutí.
Choque con Delegación de Gobierno
García Martín también ha arremetido contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, después de que la Delegación comunicara al Ayuntamiento que no podía tramitar como una concentración la convocatoria planteada por el Consistorio, al no ser la Administración titular del derecho de reunión. El consejero ha llegado a calificar al delegado de "hooligan" y ha asegurado que "solo actúa al dictado de su amo", en referencia a Pedro Sánchez.
"En Madrid no tenemos un delegado del Gobierno, tenemos un hooligan, tenemos un delegado del sanchismo", ha afirmado García Martín, quien considera que Francisco Martín pretende "poner palos en las ruedas" a las movilizaciones de apoyo a Ceuta. Pese a ello, ha asegurado que tanto el Ejecutivo autonómico como los ciudadanos madrileños estarán "con Ceuta", al tiempo que ha acusado al delegado de querer "generar discordia".
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