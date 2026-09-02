Madrid acelera su ofensiva turística internacional: casi 20 millones, 13 países y la F1 como gran escaparate

Madrid quiere aprovechar el tirón internacional que atraviesa la región y la inminente llegada de la Fórmula 1 para dar un nuevo salto en la captación de turistas extranjeros. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; y el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, han presentado este miércoles Madrid Beats, la nueva campaña con la que las tres instituciones pretenden reforzar conjuntamente la marca Madrid en algunos de los mercados de mayor valor del mundo.

La estrategia, con una inversión anunciada de 18,8 millones de euros, se desplegará hasta diciembre de 2027 en 13 países y más de 30 ciudades, desde Nueva York, Miami o Toronto hasta Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo, Dubái, Tokio, Seúl o Pekín. La previsión es generar más de 287 millones de impactos y concentrar los esfuerzos en cuatro grandes áreas: Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia.

El objetivo va más allá de seguir elevando el número de visitantes. “No se trata del peso, se trata de la calidad. Se trata de hacerlo mejor, no de cualquier manera”, ha resumido Ayuso la idea durante su intervención final en el acto. En línea con la estrategia seguida en los últimos años, Comunidad busca que los turistas permanezcan más tiempo, eleven su gasto y extiendan sus visitas más allá de la capital hacia los otros 178 municipios de la región.

También el regidor madrileño ha incidido en esa apuesta por el crecimiento cualitativo tras recordar que el gasto turístico internacional ha crecido alrededor de un 70% en los últimos siete años. “Tenemos que ser capaces de tener aún más ambición y de poder dar un salto de calidad”, señaló el alcalde, que situó el principal elemento diferencial de Madrid no solo en sus museos, gastronomía o grandes eventos, sino en su forma de vida. “La mejor experiencia que podemos ofrecer es nuestro modo de vida, nuestra forma de entender la vida”, ha asegurado.

De los Mozos, Ayuso y Almeida durante la presentación de la campaña 'Madrid Beats'. / Ayuntamiento de Madrid

La Fórmula 1 como gran escaparate

La primera gran plataforma internacional de la campaña será el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madrid y cuya audiencia potencial supera los 70 millones de espectadores. La promoción tendrá presencia específica en medios vinculados a la F1 en mercados como Japón, Singapur, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar.

“Millones de personas desde todos los rincones del planeta nos van a estar viendo y siguiendo”, ha destacado Ayuso, para quien la cita permitirá además demostrar que Madrid es capaz de “organizar los mayores acontecimientos del planeta una y otra vez”. En este sentido, De los Mozos ha cifrado el impacto económico previsto del Gran Premio en más de 460 millones de euros y calculó que atraerá a alrededor de 40.000 turistas internacionales.

La campaña girará en torno a un spot que mezcla patrimonio, cultura, gastronomía y vida cotidiana bajo la idea del “latido” de Madrid. Tendrá versiones en siete idiomas (castellano, inglés, portugués, árabe, chino, japonés y coreano) y se complementará con más de 180 piezas audiovisuales para redes y otros formatos. La versión inglesa cuenta con la voz del actor estadounidense Walton Goggins, mientras que entre las localizaciones aparecen el Palacio Real, El Prado, El Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares, Patones, Colmenar de Oreja, el Retiro o el Santiago Bernabéu.

Una alianza con “vocación de permanencia”

La campaña se integra en Madrid Turismo by Ifema Madrid, la alianza de Comunidad, Ayuntamiento e Ifema para coordinar la promoción exterior. El presidente del recinto ferial ha defendido que, en un escenario en el que las ciudades compiten por turistas, talento e inversión, “actuar de manera coordinada ya no es una opción, es una necesidad”, asegurando que la nueva plataforma nace con “vocación de permanencia”.

El movimiento llega, además, en uno de los mejores momentos del turismo madrileño. En 2025 la región superó los 16 millones de viajeros, el gasto turístico rebasó los 21.000 millones de euros y el sector sostuvo más de 320.000 empleos, con un peso cercano al 9% del PIB regional. Durante los seis primeros meses de 2026 llegaron otros 7,7 millones de visitantes y un 23% se alojó fuera de la capital.

Para Ayuso, precisamente esa dispersión territorial será uno de los siguientes retos. “Queremos que quienes nos visiten estén más tiempo” y que conozcan también el resto de la región, ha apuntado. El propósito final, ha subrayado, es mostrar que Madrid “no es solo un escenario”, sino “una sociedad llena de cosas por hacer, de vida, de alegría, de aventuras y de la forma más libre de estar en el mundo”.