El juez procesa a un joven de 24 años por la presunta violación de una menor junto al centro de acogida de Hortaleza

Un juzgado de Madrid ha procesado a un joven de 24 años, Mohamed R., por la presunta agresión sexual a una adolescente de 14 años ocurrida en agosto de 2025 en el parque Isabel Clara Eugenia, en Hortaleza, junto al centro de menores del distrito.

Según ha avanzado el diario ABC, tras un año de investigación, el sospechoso deberá sentarse en el banquillo de los acusados el próximo jueves 3 de septiembre. Junto a él, está también llamado a declarar otro varón cuyo semen fue hallado en las zonas íntimas de la víctima.

El sospechoso, originario de Marruecos, se encontraba entonces bajo tutela en el citado centro de primera acogida después de haber declarado ante las autoridades que tenía 17 años. Sin embargo, unas pruebas radiológicas practicadas posteriormente determinaro que en aquel momento rondaba realmente los 23 años.

Los hechos investigados se produjeron alrededor de las dos de la madrugada del 30 de agosto de 2025. De acuerdo con el relato recogido por ABC, una testigo escuchó los gritos de la menor entre unos arbustos y avisó a la Policía Nacional.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la adolescente semidesnuda, muy alterada y con signos de violencia. La menor señaló a los policías el lugar donde se encontraba el sospechoso, que estaba oculto entre unos matorrales. El joven trató de huir y se resistió a los policías antes de ser detenido.

La menor declaró posteriormente que había acudido al parque acompañada de una amiga, el novio de esta y otro joven al que no conocía previamente. En un momento determinado, sus acompañantes se alejaron y el ahora procesado se habría quedado a solas con ella.

Según la joven, una vez solos el acusado comenzó a besarla y tocarle sin su consentimiento, antes de arrastrarla hasta una zona apartada del parque, golpearla, inmovilizarla y agredirla sexualmente. Tanto el novio de la amiga, que regresó más tarde y pidió al sospechoso que dejaran en paz a la chica, recordándole que tenía 14 años, como otro interno del centro que escuchó los gritos y la conversación, han corroborado el relato de la víctima, apunta ABC.

El procesado se encuentra actualmente en prisión a la espera de juicio. Además, la investigación ha incorporado además un nuevo elemento. Según el medio, el semen de otro hombre fue localizado en las muestras obtenidas de la víctima. Este varón ha sido citado a declarar mañana, aunque los investigadores descartan por el momento que esta persona participara en la agresión.

La investigación ha permitido también reconstruir el historial policial del acusado, que ya había sido detenido con anterioridad por distintos hechos, entre ellos robos con violencia, atentado a agentes de la autoridad, robo con fuerza, hurto, amenazas y participación en una riña tumultuaria.

El abogado de la joven, Alfredo Arriens (conocido, entre otros casos, por haber defendido a Elisa Mouliaá en su denuncia contra Íñigo Errejón) también ha solicitado que sean llamados como posibles responsables civiles subsidiarios el director del centro en el que estaba tutelado el investigado, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y la Embajada de Marruecos en España.