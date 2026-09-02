Inscripciones abiertas para clubes de lectura, idiomas, cómic, ajedrez y más para el curso 2026-2027 en las bibliotecas de Madrid: el plazo para participar acaba pronto

Los que han vuelto de vacaciones todavía quisieran seguir en la playa, pero también saben que se avecinan tardes desocupadas después del trabajo o para sus hijos, al salir de la escuela. Es así que las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid han abierto las inscripciones para los talleres de actividades tan variadas como clubes de lectura, de idiomas, de cómics, de ajedrez y mucho más para el curso 2026-2027.

Dirigidos tanto para adultos como para menores, las solicitudes ya están disponibles y el formulario permanecerá abierto hasta dentro de poco, ya que cierra el próximo martes 15 de septiembre (incluido).

Programación para adultos: clubes de lectura, tertulias de idiomas y más

Para los adultos, la programación con grupos de hasta 15 personas comienza con clubes de lectura para comentar la obra escogida (por los integrantes) cada quincena. Como cualquier actividad de este estilo, la idea es analizar el estilo del autor, sus personajes, trama y contexto. Las sesiones durarán 90 minutos, algunos grupos genéricos y otros tantos especializados, por ejemplo, en novela negra.

También pueden acudir a tertulias de idiomas, dirigidas por un moderador, perfecto para reforzar la expresión oral en inglés, francés o portugués a través de conversaciones culturales y literarias, planificadas por el monitor. De frecuencia semanal, durarán una hora.

También habrá talleres enfocados en cómics, debates sobre sus historias, análisis de personajes y técnicas de dibujo / XAVIER AMADO

En el sentido todavía más práctico, hay talleres de creación literaria, especialmente de novela, ensayo y cuento, estudiando los aspectos más importantes para crear un relato complementado por análisis literario, organizado por el monitor.

No obstante, puede inscribirse a talleres más especializados en poesía o en cómic y novela gráfica, donde aprenderá técnicas de dibujo e ilustración. En cualquier caso, las sesiones serán de 90 minutos y sesiones quincenales.

Por último, la programación incluye sesiones para jugar ajedrez para aprender o perfeccionar, por lo que tiene dos niveles: de iniciación y otro avanzado, de acuerdo a la disponibilidad de la biblioteca, que aportará los materiales necesarios. Cada sesión semanal dura 60 minutos.

Talleres adaptados para niños

Los más pequeños también pueden hacer parte de estos clubes, ya sea de lectura, de tertulias en inglés, talleres de cómic o de ajedrez. Para el caso del primero, está dirigido a niños de 9 a 12 años. Allí, se combinarán lecturas con juegos de comprensión, mapas de personajes y actividades creativas.

Las tertulias en inglés, para edades de 8 a 12 años, utilizarán juegos, imágenes y pequeñas dramatizaciones para reforzar la expresión oral. Por su parte, los talleres infantiles de cómic se organizarán por franjas de edad entre los 8 y los 17 años, trabajando dibujo, personajes, escenarios y narración visual.

El ajedrez, abierto a menores de hasta 17 años, abordará el tablero, los movimientos, el jaque mate y los principios básicos del juego.

Los niños también pueden participar en estos talleres gratuitos, por ejemplo, para aprender ajedrez / Evgenyi Vasiliev (Pexels)

La oferta incluye alfabetización digital para mejorar el uso de tabletas y móviles; un taller de cine sobre historia, géneros y lenguaje cinematográfico; tertulias de filosofía orientadas al diálogo y la reflexión; un recorrido por la historia y el arte de Madrid; y un taller de psicología y crecimiento personal centrado en el autoconocimiento y la gestión emocional.

Cómo inscribirse

En el formulario de la página web del Ayuntamiento se muestran las bibliotecas participantes, horarios disponibles y las edades a las que va dirigido, especialmente para el caso de actividades infantiles. Sin embargo, cada persona podrá confirmar su participación solamente a un único taller por modalidad.

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Inscribirse no garantiza la plaza, pero sí se lo tendrá en cuenta en el sorteo del 16 de septiembre. En este día, se determinará la letra a partir de la cual se seleccionarán los participantes. Una vez se sepa este orden y si ha corrido con suerte, cada biblioteca comunicará la adjudicación y la fecha de inicio de las actividades.