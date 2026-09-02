MOVILIZACIÓN
"Ningún ser humano es ilegal": cientos de personas se concentran en Callao contra el racismo por la crisis de Ceuta
La convocatoria de la Asamblea Internacionalista, apoyada por Podemos y con presencia de dirigentes de IU, coincidió con la llegada de personas procedentes de otras protestas cercanas, sin que se produjeran enfrentamientos
Cientos de personas se han reunido este miércoles en la Plaza de Callao de Madrid bajo el lema "Paremos los pies al racismo", en una convocatoria de solidaridad con las personas migrantes que permanecen en Ceuta y de rechazo al racismo y la xenofobia. El acto, convocado por la Asamblea Internacionalista de Madrid y con la participación de dirigentes de Podemos y representantes de distintos colectivos sociales, ha coincidido con otras protestas relacionadas con Ceuta que se desarrollaban a la misma hora en puntos próximos del centro de la capital y en la mayoría de municipios de la región.
Durante la protesta, los asistentes centraron sus mensajes en la acogida de migrantes y refugiados, los derechos humanos y el rechazo a los discursos que los organizadores consideran racistas. EFE informó de la presencia de centenares de personas, mientras que algunas publicaciones vinculadas a la protesta elevaron la estimación a "miles".
"Nativa o extranjera, la misma clase obrera"
Entre los cánticos que se escucharon durante la tarde figuraron "Ningún ser humano es ilegal", "Nativa o extranjera, la misma clase obrera" y "Aquí quien nos invade son las multinacionales". Algunos de los colectivos presentes emplearon además expresiones como 'pogromos racistas' al valorar los episodios registrados en Ceuta para referirse a las agresiones contra personas migrantes en Ceuta y responsabilizaron políticamente a PP y Vox, acusaciones que corresponden a las organizaciones participantes.
Mientras avanzaba el acto, asistentes y colectivos compartieron en las redes sociales vídeos e imágenes desde la plaza, en los que podían observarse tanto la afluencia como algunos de los cánticos. También se difundieron mensajes de respaldo a las barriadas ceutíes que están participando en tareas de ayuda y acogida, cuyo papel fue reivindicado por varias de las organizaciones presentes.
Entre los grupos que acudieron se encontraban colectivos sociales que habían llamado a movilizarse ante lo que describían como una "ofensiva racista y xenófoba" surgida tras los acontecimientos de Ceuta. La protesta reunió asimismo a representantes políticos de Podemos e Izquierda Unida, aunque esta última formación no figuraba entre los convocantes.
Entre los colectivos que se sumaron a la convocatoria estuvo el Sindicato de Vivienda de Tetuán, que explicó su participación como una respuesta a lo que calificó de "ofensiva racista y xenófoba" tras los acontecimientos de Ceuta.
Irene Montero critica a Marruecos y al Gobierno
La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, acudió a Callao y, antes de incorporarse al acto, dirigió sus críticas tanto a Marruecos como al Gobierno de España. La dirigente aseguró que el país vecino está "metido hasta las cejas" en la entrada de miles de migrantes registrada a finales de julio en Ceuta y cuestionó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantenga su relación con Marruecos, al que calificó como una dictadura.
Montero acusó además al Ejecutivo de mantener una "inacción calculada" y reclamó que las personas que permanecen en Ceuta reciban protección y acogida, para lo que puso como referencia la respuesta ofrecida a los refugiados procedentes de Ucrania. También calificó de "criminal" la política migratoria española y europea y reprochó al Gobierno que destine recursos a Marruecos para el control de las fronteras.
Junto a ella estuvo Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de IU en el Congreso, quien reclamó solidaridad con los migrantes y refugiados que necesitan protección internacional, entre los que mencionó a menores sin acompañamiento familiar. Santiago pidió su traslado a la Península y atribuyó la situación de Ceuta a lo que calificó como un "fracaso de las políticas de externalización de las fronteras".
El diputado criticó asimismo las propuestas formuladas por Vox, el PP y algunos integrantes del Ejecutivo sobre la respuesta a quienes entraron en Ceuta. También participó el activista antirracista y miembro de Podemos Serigne Mbayé, quien afirmó que continuarían defendiendo "la vida de todo el mundo" y afirmó que quienes defienden esa posición son "muchos más que los fachas".
La llegada de personas desde otras protestas
Otro de los momentos de la tarde se produjo cuando decenas de personas con banderas de España, procedentes de otras manifestaciones celebradas en las proximidades, llegaron hasta Callao, según informó EFE. Entre ellas se encontraba Vito Quiles.
Ante su llegada, algunos de quienes participaban en la convocatoria antirracista corearon "Fuera fascistas de nuestros barrios". Pese a que en la plaza coincidieron durante esos momentos personas procedentes de movilizaciones de distinto signo, no se produjo ningún enfrentamiento, de acuerdo con la información de EFE.
La jornada dejó además una circunstancia ajena a las protestas: mientras se desarrollaba el acto, los Cines Callao acogían una premiere, por lo que el evento cinematográfico coincidió durante parte de la tarde con la presencia de manifestantes y medios de comunicación en la plaza.
La convocatoria de Callao se celebró de forma simultánea a otras movilizaciones relacionadas con Ceuta que tenían lugar en el centro de Madrid. En esta plaza, los asistentes centraron sus mensajes en la acogida de personas migrantes, el rechazo al racismo y las críticas a las políticas migratorias, según expresaron los organizadores, dirigentes políticos y participantes durante el acto.
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