Una experiencia inmersiva transformará el Palacio de Cibeles durante un mes: un viaje al futuro de la electricidad

No es un secreto: la electricidad forma parte de prácticamente todos los momentos de nuestra vida. Está detrás de la forma en que nos movemos, trabajamos, nos comunicamos o habitamos las ciudades, y también se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la transformación tecnológica y energética que marcará las próximas décadas.

Desde los primeros experimentos científicos hasta las redes inteligentes, las energías renovables, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, su evolución ha cambiado por completo la sociedad. Y ese recorrido, que mezcla historia, ciencia, tecnología y futuro, será ahora el eje de una nueva propuesta cultural que llega a Madrid con vocación divulgativa y un importante componente inmersivo.

El objetivo es acercar al público un fenómeno tan cotidiano como complejo y mostrar, de una forma visual e interactiva, cómo la electricidad ha acompañado algunos de los grandes avances de los últimos 125 años y cuál puede ser su papel en las ciudades del futuro.

Con ese planteamiento, Iberdrola organizará en el Palacio de Cibeles una gran exposición gratuita dedicada al pasado, presente y futuro de la electricidad. Bajo el título Un viaje electrizante: experiencia inmersiva Iberdrola, la muestra podrá visitarse del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2026 en la Galería de Cristal de CentroCentro.

Del origen de la electricidad a las ciudades del futuro

El recorrido permitirá conocer algunos de los principales hitos que han marcado la evolución de la electricidad durante los últimos 125 años, desde los primeros descubrimientos científicos y las primeras centrales hasta las tecnologías que están transformando actualmente el sistema energético.

La muestra abordará la expansión de las energías renovables, las redes inteligentes, el almacenamiento energético y la electrificación de la movilidad y la industria, al tiempo que permitirá comprobar cómo la electricidad ha contribuido al desarrollo económico y social.

Una parte importante de la experiencia estará orientada al futuro. A través de contenidos virtuales y espacios inmersivos, los visitantes podrán descubrir cómo la electrificación puede transformar las ciudades, el transporte, los hogares y los procesos industriales durante los próximos años.

Realidad mixta, una bobina Tesla y piezas históricas

Uno de los elementos más llamativos de la exposición será la experiencia con gafas de realidad mixta, diseñada para sumergir al visitante en algunos de los cambios tecnológicos que acompañarán al futuro de la electricidad.

La muestra contará también con una selección de piezas originales de valor histórico y tecnológico vinculadas al desarrollo del sistema eléctrico.

A ello se sumarán demostraciones en directo para hacer visible la electricidad, entre ellas las realizadas con una bobina Tesla, un dispositivo capaz de producir descargas eléctricas de alta tensión y uno de los elementos más reconocibles de la historia de la experimentación eléctrica.

Talleres para estudiantes y familias

La exposición tendrá además un marcado carácter educativo, con talleres y actividades dirigidos a estudiantes, familias y centros educativos. El objetivo es explicar de una forma sencilla algunos de los fundamentos de la electricidad y despertar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia y la tecnología.

La iniciativa forma parte de '125 años luz', el programa con el que Iberdrola celebra en 2026 sus 125 años de historia. A lo largo del año, la compañía ha impulsado distintas actividades culturales, sociales y divulgativas vinculadas a esta conmemoración.

Fechas, horarios y entradas

Un viaje electrizante: experiencia inmersiva Iberdrola podrá visitarse en la Galería de Cristal de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles de Madrid, entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre de 2026.

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La muestra estará abierta todos los días de 10:00 a 22:00 horas. La entrada será gratuita y podrá reservarse previamente online aquí. También habrá posibilidad de acceder mediante entradas disponibles en taquilla.