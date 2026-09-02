Esta exclusiva ruta por el arte urbano revela los secretos de la Sierra de Madrid: recorridos guiados por los murales con degustación de la gastronomía local solo este otoño

Las paredes hablan, y cuando se trata de una región donde se encuentra el único pueblo en Madrid que conserva su muralla medieval, todavía más. Este fin de semana, el primero del mes de septiembre, uno de esos pueblos se convierte en un mercadillo de la misma época, pero su atractivo no se queda en el verano, sino que se extiende al otoño con rutas guiadas por el arte urbano en las fachadas de los edificios de municipios vecinos, donde podrá desvelar los secretos de la Sierra Norte.

Seis rutas para descubrir el talento y patrimonio artístico madrileño

Este otoño Madrid organiza rutas guiadas por el pueblo para descifrar el legado que tiene en su fachada a través de los recorridos en autobús Las paredes que hablan. Los monitores hablarán de la composición de los murales, de sus historias y las tradiciones que resguardan, por lo que la experiencia incluye una degustación de la gastronomía local, así como un seguro de accidentes.

Este mural de Bustarviejo es uno de los que se incluyen en los caminos de 'Paredes que hablan' / Sierra Norte Madrid

El programa se llama Las paredes que hablan y, en pocas palabras, la dinámica es que se sube en uno de los municipios de la Sierra Norte para recogerlo, después hace la ruta guiada, llega la hora de la degustación, continúa su ruta y baja en el municipio que mejor le convenga.

En este sentido, la experiencia está limitada a aquellos empadronados en los 42 municipios de la Sierra Norte de Madrid, donde el autobús recogerá a los participantes. Tendrá lugar en seis fechas, cada una por zonas diferentes, pero al reservar tendrá que escoger solo una.

Este mural de Torrelaguna es una de las paradas de la ruta del 24 de octubre por el Valle del Jarama / Sierra Norte Madrid

La primera, del 26 de septiembre, irá por el Valle Alto del Lozoya, donde destaca el paso por Pinilla del Valle, conocida por albergar uno de los yacimientos neandertales más importantes de Europa. Al día siguiente, el 27 de septiembre, recorrerá el Valle Medio del Lozoya, particularmente atractiva por la Serna del Monte, un tranquilo municipio rodeado de dehesas y paisaje abierto.

Después, octubre comenzará su programación el día 4 por el Valle de Bajo del Lozoya y Puebla de la Sierra. Unas semanas más tarde, el día 17, por los pueblos de la Sierra de La Cabrera (como Bustarviejo o Valdemanco), el día 24 por el Valle del Jarama (donde se encuentra Torrelaguna) y el día 25, por la Sierra del Rincón.

Recorrido guiado por los murales de la Sierra Norte de Madrid: turismo local

Puede participar en cualquier fecha, subir y bajar en los municipios donde el autobús irá parando, sin embargo, está limitado a personas empadronadas en cualquiera de los 42 municipios de la Sierra Norte de Madrid.

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Los grupos son para máximo 25 personas por ruta y hasta cuatro plazas por reserva. Para participar, debe inscribirse en una pre-reserva, que será confirmada una vez se haya comprobado su empadronamiento. De igual forma, para más información puede ponerse en contacto con el Centro de Innovación Turística de la Sierra Norte de Madrid – Villa San Roque, organizador de la iniciativa.