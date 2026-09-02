Vuelta al cole en Madrid: estos son los errores que debes evitar en casa, según expertos del Hospital Gregorio Marañón

Septiembre marca para miles de familias el regreso de los horarios, los madrugones y las obligaciones después de varias semanas en las que las rutinas han quedado en un segundo plano. Para los niños, la vuelta al colegio después de las vacaciones de verano implica además recuperar hábitos, reencontrarse con sus compañeros y enfrentarse, en algunos casos, a profesores, aulas o etapas educativas completamente nuevas.

Y es que la transición entre las vacaciones y el comienzo del curso puede generar cansancio, resistencia o cierta inquietud, especialmente cuando durante el verano se han modificado considerablemente los horarios de sueño, las comidas o el tiempo dedicado a las pantallas.

Por ello, los últimos días antes del comienzo de las clases pueden convertirse en un periodo clave para preparar el regreso de forma progresiva y evitar que todos los cambios se concentren de golpe en la víspera del primer día.

En este contexto, especialistas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón han elaborado una serie de recomendaciones para ayudar a las familias a acompañar a niños y adolescentes durante la vuelta al cole.

Hablar con los niños sobre la vuelta al cole

La preparación no pasa únicamente por recuperar los horarios. Desde el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón destacan también la importancia de hablar con los menores sobre lo que se encontrarán al regresar a las aulas.

Especialmente cuando existen cambios importantes, como un nuevo profesor, un aula diferente o el paso a otra etapa educativa, explicar con antelación qué va a ocurrir puede reducir la incertidumbre.

Los expertos recomiendan además transmitir una visión positiva de la vuelta al colegio, recordando aspectos como reencontrarse con los amigos, aprender cosas nuevas y continuar avanzando durante el curso.

Implicar a los niños en los preparativos también puede ayudar. Elegir parte del material escolar, preparar la mochila o participar en la organización de los primeros días puede hacer que se sientan parte activa del cambio.

Señales de tensión ante la vuelta al cole

En algunos niños y adolescentes, la cercanía del comienzo de las clases puede generar cierta ansiedad anticipatoria. Esta tensión puede manifestarse a través de irritabilidad, llanto, dificultades para dormir o molestias físicas como dolor de tripa, según explican los especialistas.

Ante estas señales, recomiendan escuchar cómo se sienten los menores y validar sus preocupaciones, pero evitando dramatizarlas o facilitar sistemáticamente que eviten acudir al colegio.

No sobrecargar los primeros días

Durante el inicio del curso también puede ser conveniente no llenar inmediatamente la agenda de actividades extraescolares y permitir que los niños se adapten primero a los nuevos horarios. En el caso de los más pequeños, las despedidas breves y transmitir confianza en el profesorado pueden facilitar la separación de padres o cuidadores.

Los cambios de etapa, como el paso de Infantil a Primaria o de Primaria a Secundaria, pueden generar una incertidumbre adicional. Anticipar las novedades y resolver las dudas antes del primer día puede ayudar a reducir el miedo a lo desconocido.

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En conjunto, la recomendación del Hospital Gregorio Marañón pasa por afrontar la vuelta al cole de forma progresiva, ordenada y tranquila, evitando concentrar todos los cambios en los últimos días y dando tiempo a los niños para recuperar el ritmo escolar después de las vacaciones.