El 'efecto septiembre' de Madrid: la capital gana viajeros nacionales mientras el resto de España los pierde

Madrid hace en septiembre algo poco habitual en el mapa turístico español: gana viajeros nacionales cuando el conjunto del país los pierde. En 2025, según el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid, los hoteles de la capital pasaron de alojar a 284.127 residentes en España en agosto a 339.793 un mes después, un 19,6% más, mientras las pernoctaciones crecieron un 22,8%. En España ocurrió lo contrario: los viajeros domésticos descendieron un 20,7% y sus noches, un 30,9%, según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tres años de rebote tras agosto

No fue una excepción. En 2024, Madrid ganó un 11,7% de viajeros nacionales entre agosto y septiembre, mientras España perdió un 21,2%. En 2023, la distancia fue todavía mayor: la capital registró un incremento del 24,5%, frente a una caída nacional del 19,2%. Las pernoctaciones siguieron la misma dirección en ambos ejercicios.

La secuencia muestra una estacionalidad particular: agosto funciona como un valle relativo para el mercado doméstico madrileño y septiembre corrige buena parte de esa caída. Además, en algunos años el efecto es especialmente acusado entre los residentes en España. En 2025, por ejemplo, los viajeros nacionales crecieron un 19,6% entre ambos meses, frente al 4,8% de los extranjeros.

2026 apunta en la misma dirección

Los primeros indicios para este septiembre proceden de GuruWalk, plataforma especializada en free tours. Entre sus usuarios españoles, Madrid ocupaba el puesto 14 entre los destinos de julio y el 18 en agosto, pero la previsión de septiembre la sitúa en tercera posición, solo por detrás de Roma y Budapest.

Carolina Martínez, de GuruWalk, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el ascenso no se debe únicamente al retroceso de otros destinos. Las reservas de actividades en Madrid realizadas por viajeros españoles aumentaron un 13% entre agosto y septiembre de 2024 y un 15% en 2025. En ambos años, además, la capital pasó de posiciones alejadas de la cabeza durante agosto al segundo puesto en septiembre.

En declaraciones a este diario, Martínez señala que el comportamiento se observa desde 2022. Madrid fue el segundo destino de la plataforma en septiembre de 2023, 2024 y 2025, mientras que este año se prevé una tercera posición. La serie aporta así una señal adelantada sobre las preferencias de sus usuarios y, en los dos últimos ejercicios, se movió en la misma dirección que la estadística hotelera.

El INE confirma la tendencia

María García Hernández, catedrática de Geografía Humana en la Universidad Complutense de Madrid y codirectora del grupo Turismo, Patrimonio y Desarrollo, apunta en declaraciones a este diario que los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE muestran que el rebote entre agosto y septiembre se repite en Madrid desde hace tres ejercicios, mientras la demanda doméstica cae con fuerza en el conjunto de España.

Ese salto mensual, sin embargo, no implica un crecimiento sostenido del turismo nacional. En septiembre de 2025, pese al fuerte avance respecto a agosto, Madrid recibió un 3,9% menos de viajeros nacionales que en el mismo mes de 2024, lo que apunta a un fenómeno de estacionalidad más que a una expansión continua de la demanda.

Más crecimiento fuera del hotel

La perspectiva de largo plazo introduce otra diferencia. Según los datos analizados por García Hernández, las pernoctaciones de residentes en España en hoteles y establecimientos similares pasaron de unos 7,66 millones en 2018 a alrededor de 7,29 millones en 2025, un descenso próximo al 5%.

En cambio, las noches en alojamientos turísticos y otros establecimientos de corta estancia crecieron de 1,937 millones a 3,115 millones, un 60,82%. El avance del turismo doméstico durante estos años se ha concentrado, por tanto, especialmente fuera del hotel, mientras que en el alojamiento hotelero el crecimiento ha estado más ligado al visitante extranjero. Los datos muestran así una transformación del alojamiento turístico nacional a largo plazo, pero no explican por sí solos el rebote específico de septiembre.

¿Qué hay tras el 'efecto septiembre'?

La menor intensidad del calor y el cambio en el tipo de viaje aparecen entre las posibles explicaciones. La compañía relaciona el ascenso de Madrid con el descenso de las temperaturas extremas y un mayor peso de las escapadas urbanas cortas una vez terminadas las vacaciones largas de verano. Los viajes de pocos días o de fin de semana ganarían así terreno frente a las estancias más propias de julio y agosto.

García Hernández, sin embargo, mantiene la cautela sobre las causas: el rebote está acreditado, pero no puede atribuirse por ahora al clima, la oferta cultural, las escapadas o la recuperación de la actividad urbana.

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La previsión que sitúa a Madrid del puesto 18 de agosto al tercero en septiembre apunta a que el patrón podría repetirse en 2026. Los datos oficiales de agosto y septiembre permitirán comprobar si la secuencia continúa este año.