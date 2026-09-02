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Movilización en Madrid

Cuatro personas detenidas y cuatro policías heridos en la concentración frente al Congreso

La movilización estaba convocada bajo el lema 'Ceuta nos une' por ciudadanos ceutíes residentes en Madrid, pero a ella se han unido, entre otros, miembros de la organización de extrema derecha Núcleo Nacional

Cientos de ceutíes abarrotan las puertas del Congreso arropados por miles de personas para exigir soluciones . La policía dispersa con pelotas de goma a los manifestantes que estaban en la puerta del Congreso POLITICA

Cientos de ceutíes abarrotan las puertas del Congreso arropados por miles de personas para exigir soluciones . La policía dispersa con pelotas de goma a los manifestantes que estaban en la puerta del Congreso POLITICA / EUROPA PRESS / Europa Press

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EFE

Madrid

La concentración en apoyo a Ceuta frente al Congreso de los Diputados que ha concluido este miércoles con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, se ha saldado con cuatro personas detenidas, dos de ellos menores, y cuatro policías heridos, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.

Tres de los policías han sufrido heridas leves y uno está pendiente de valoración.

Las detenciones se han producido por desórdenes y atentado contra la autoridad, según ha avanzado la Delegación del Gobierno en Madrid en un balance provisional.

Durante la manifestación la Policía tuvo que hacer uso de material antidisturbios para responder al lanzamiento de objetos contra los agentes.

Tras la actuación de los agentes los manifestantes se han dispersado por las calles adyacentes al Congreso entre gritos racistas.

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La concentración estaba convocada bajo el lema 'Ceuta nos une' por ciudadanos ceutíes residentes en Madrid, pero a ella se han unido, entre otros, miembros de la organización de extrema derecha Núcleo Nacional.

Fuente: El Periódico

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