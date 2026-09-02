Pegatinas y controles de acceso: los vecinos de Ifema deberán acreditarse para volver a casa en coche durante la F1

La celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid alterará durante varios días la movilidad de los vecinos que viven en las inmediaciones de Ifema. Los residentes de la zona de Las Cárcavas más próxima al nuevo circuito de Madring tendrán que acreditar que viven allí para poder acceder en coche a sus propias viviendas durante el fin de semana de la carrera.

Según ha avanzado Ifema en una carta remitida a los residentes de las inmediaciones, las restricciones estarán activas coincidiendo con la celebración del Gran Premio, entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, y afectarán especialmente a las calles situadas junto al recinto de Ifema y el trazado de F1.

El objetivo del dispositivo es evitar que el tráfico asociado al evento colapse las vías residenciales, garantizando que quienes realmente viven en el barrio puedan seguir llegando a sus domicilios mientras se limita la entrada de conductores ajenos a la zona.

Para atravesar los controles, los residentes deberán colocar en un lugar visible de sus vehículos una pegatina acreditativa. Cada vivienda podrá disponer de hasta tres distintivos vinculados a coches concretos, para cuya obtención será necesario acreditar la vinculación con el domicilio y facilitar datos como la matrícula del vehículo. Los interesados disponen de varios puntos de recogida habilitados desde ayer y hasta el próximo 9 de septiembre.

Según la misiva del recinto ferial, la medida afecta a alrededor de medio millar de viviendas de San Antonio de Las Cárcavas. El perímetro alcanza varias calles cercanas a Francisco Umbral y otras vías del entorno, entre ellas Maruja Mallo, Margarita Xirgú, Emma Penella y Camino de Montoro.

Para ello, el operativo prevé la instalación de distintos puntos de control en los accesos al barrio, entre los que figuran cruces como Carmen Rico Godoy con la avenida de las Fuerzas Armadas; Gregorio Sánchez con Santa Virgilia y el entorno del túnel de Antonio López Torres con Tomás Redondo.

No obstante, no todas las calles tendrán el mismo grado de restricción. La documentación distribuida entre los vecinos distingue sectores donde estará permitido acceder con acreditación y otros puntos donde la circulación podría quedar completamente cortada.

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El Ayuntamiento y la organización llevan meses preparando un amplio operativo para canalizar la llegada y salida de espectadores, reducir el uso del vehículo privado y evitar que los barrios próximos a Ifema soporten tráfico de paso o estacionamientos masivos. Está previso que el Gobierno municipal informe este jueves del plan de movilidad completo.