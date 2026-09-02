La Comunidad aprueba una batería de medidas para la reconstrucción de la Sierra Oeste

La Comunidad de Madrid, a través del Consejo de Gobierno, ha aprobado este miércoles una batería de medidas para paliar los efectos del incendio de la Sierra Oeste del pasado julio para "responder de forma inmediata" a esa zona de la región.

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, ha dado traslado de ellos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos en la que se incluyen diversas ayudas relativas a las empresas, viviendas y más dotaciones de bomberos.

Según ha detallado el también consejero de Presidencia, desde que se arrancaron los puntos de atención por los incendios, se ha atendido a más de tres mil vecinos y se han retirado lo equivalente a 1.390 contenedores de desperdicios.

Apoyo en la vivienda, movilidad y personas dependientes

La Comunidad de Madrid ha aprobado las normas reguladoras de las ayudas urgentes al alquiler, dotadas con dos millones de euros; unas subvenciones que podrán cubrir hasta el 100 % de la renta, hasta un máximo de 1.500 euros al mes, durante un periodo de 12 meses para los hogares que hayan quedado temporalmente inhabitables.

30/07/2026 Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid. / Jaime Luján Alarcón - Europa P / Europa Press

Además se ha tramitado con carácter de emergencia las obras de acondicionamiento y reparación de 62 inmuebles de su propiedad destinados al realojo temporal, con una inversión de 2,58 millones de euros, se ha contratado también el suministro del mobiliario y equipamiento necesario.

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a más de 1 millón de euros para la contratación de un servicio extraordinario de atención en el entorno comunitario y en el domicilio, con más de 50.000 horas de apoyo durante tres meses a personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia afectadas el gran incendio.

Ayudas directas para las empresas y autónomos

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) contarán con una nueva ayuda directa que se realizará en un solo ingreso de 10.000 euros por beneficiario, que podrá llegar a 15.000 cuando el negocio no haya logrado reanudar su actividad en el momento de presentar la solicitud a causa de los daños ocasionados en su establecimiento.

Solo se podrá recibir una única subvención, con independencia del número de locales o centros de los que sea propietario, y está dirigida a las pymes industriales, comerciales, artesanas y de servicios con menos de 250 trabajadores con domicilio en alguno de los 17 municipios perjudicados.

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

Los autónomos contarán también con una línea de ayudas con dos modalidades: un abono único de 5.000 euros dirigidos a cubrir los gastos y una subvención de 1.798 euros, el importe de seis mensualidades de la cuota mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), o 1.389 euros en el caso de los adscritos a una mutualidad de previsión social alternativa.

Conservación de la fauna y vegetación

Otra de las actuaciones corresponden a dos nuevos contratos para la recuperación de los montes y la protección de la fauna silvestre, con una dotación de 167.000 euros y con tramitación de urgencia, que contemplan la instalación de puntos de agua, distribución alimentaria, además de labores de revisión, reparación y limpieza de los puntos habilitados.

Por otra parte, se ha encargado la elaboración de un estudio técnico sobre la superficie forestal afectada para determinar la gravedad de los daños y poder establecer las acciones prioritarias para la recuperación de las zonas quemadas de la vegetación y del relieve, y la identificación de las áreas con mayor riesgo de erosión y escorrentía.

Recuperación parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias y más furgones

El Consejo de Gobierno ha conocido el informe de contratación de las obras para recuperar el funcionamiento del Parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias, afectado por el gran incendio de la Sierra Oeste de este verano, en el que el Gobierno regional invierte casi 200.000 euros con un plazo máximo estimado de actuación de tres meses.

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Además, se hará una inversión de 16,1 millones de euros para la compra de 22 nuevos Furgones de Salvamentos Varios (FSV) del Cuerpo de Bomberos regional, con un incremento del 7,32% respecto a anteriores ocasiones.